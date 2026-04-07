Στο κόκκινο βρίσκεται η ένταση στην Μέση Ανατολή καθώς παρά τις αναφορές για σχέδια εκεχειρίας και συνομιλίες, οι δύο πλευρές, ΗΠΑ και Ισραήλ από την μια και Ιράν από την άλλη, προχωρούν σε κινήσεις κλιμάκωσης που δημιουργούν τετελεσμένα τα οποία δύσκολα θα μπορέσει να αντιστρέψει μια εκεχειρία ή συμφωνία ειρήνης όποτε κι αν αυτή έρθει.

Κύμα πληγμάτων σε ιρανικές υποδομές

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με αναφορές, τις τελευταίες ώρες έχουν πραγματοποιβηθεί πλήγματα από την πλευρά των ΗΠΑ και Ισραήλ στο στρατηγικής σημασίας για την παραγωγή και αποθήκευση του ιρανικού πετρελαίου νησί Χαργκ στον Περσικό, σε τουλάχιστον δύο γέφυρες μια σιδηροδρομική και μια οδική, στο Ισφαχάν και στον δρόμο Ταυρίδα- Ζαντζάν.

Οι επιθέσεις αυτές έρχονται καθώς το τελεσίγραφο που είχε δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ μέχρι σήμερα το βράδυ για να συμφωνήσει το Ιράν στην δική του πρόταση εκεχειρίας ετοιμάζεται να εκπνεύσει και ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε προειδοποιήσει πως σε περίπτωση που αυτό συμβεί τότε θα χτυπηθούν πολιτικές και ενεργειακές υποδομές, υπογραμμίζοντας ότι δεν τον ενδιαφέρει καθόλου αν κάτι τέτοιο συνιστά έγκλημα πολέμου.

Σχετικά με τα πλήγματα στο Χαργκ, ο αμερικανικός στρατός έσπευσε να διευκρινίσει ότι τα πλήγματα εστιάστηκαν σε στρατιωτικούς, όπως μετέδωσε το Axios, επικαλούμενο μη κατονομαζόμενο υψηλόβαθμο Αμερικανό αξιωματούχο.

Από την πλευρά τους οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις υποστήριξαν ότι σημειώθηκαν πλήγματα σε σιδηροδρομικές και οδικές υποδομές σε ολόκληρο το Ιράν. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση συνολικά χτυπήθηκαν 10 σημεία – κλειδιά του σιδηροδρομικού δικτύου του Ιράν.

Δήλωση – φωτιά από τους Φρουρούς της Επανάστασης

Σε αυτήν ακριβώς την στάση και ρητορική, αλλά και στις επιθέσεις απάντησαν προ ολίγου οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, με μια ακραίας ρητορικής έντασης ανακοίνωση στην οποία υποστήριζαν πως: «Η αυτοσυγκράτηση έληξε. Η αντίδρασή μας θα είναι πλέον χωρίς κανένα δισταγμό. Θα στερήσουμε από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο για πολλά χρόνια. Αν ο αμερικανικός στρατός ξεπεράσει τα όρια, η αντίδρασή μας θα ξεπεράσει τα όρια της περιοχής».

Εν συνεχεία οι Φρουροί ξεκαθάρισαν ότι αυτοί στοχοποίησαν και έπληξαν τις πετροχημικές εγκαταστάσεις στην Τζουμπαΐλ της Σαουδικής Αραβίας, ως αντίποινα για τις επιθέσεις σε πετροχημικές εγκατάστασεις του Ιράν, χθες.

Σε αυτό το πλαίσιο αξίζει να σημειωθεί ότι η Τεχεράνη επιμένει πως απορρίπτει το ενδεχόμενο μιας προσωρινής εκεχειρίας και ότι για να ξεκινήσουν οι όποιες συνομιλίες με τις ΗΠΑ για μια συμφωνία ειρήνης θα πρέπει να ικανοποιούνται οι όροι που έχει θέσει, που δεν είναι άλλοι από την άμεση διακοπή των επιθέσεων, εγγυήσεις ασφαλείας ότι δεν θα υπάρξουν νέες επιθέσεις και αποζημιώσεις. Επιπλέον πλέον το Ιράν θέλει στην όποια μόνιμη συμφωνία ειρήνης να περιλαμβάνεται πρόβλεψη που θα επιτρέπει στο Ιράν να επιβάλλει τέλη για τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Η απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ

Με τον γνωστό του τρόπο, ο πρόεδρος των ΗΠα έδωσε την δική του απάντηση- απειλή προς την ιρανική ηγεσία, μέσω ανάρτησης στο Truth Social.

Σύμφωνα με όσα έγραψε ο Τραμπ: «Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε, για να μην επιστρέψει ποτέ ξανά. Δεν θέλω να συμβεί αυτό, αλλά πιθανότατα θα συμβεί. Ωστόσο, τώρα που έχουμε πλήρη και ολοκληρωτική αλλαγή καθεστώτος, όπου θα επικρατήσουν διαφορετικά, πιο έξυπνα και λιγότερο ριζοσπαστικοποιημένα μυαλά, ίσως συμβεί κάτι πραγματικά επαναστατικό και θαυμάσιο — ποιος ξέρει; Θα το μάθουμε απόψε, σε μία από τις πιο σημαντικές στιγμές στη μακρά και περίπλοκη ιστορία του κόσμου. Σαράντα επτά χρόνια εκβιασμού, διαφθοράς και θανάτου θα φτάσουν επιτέλους στο τέλος τους. Ο Θεός να ευλογεί τον σπουδαίο λαό του Ιράν!»