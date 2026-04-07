Αντιμέτωπος με μια από τις πιο κρίσιμες αποφάσεις της προεδρίας του βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς καλείται να επιλέξει, μέσα σε ασφυκτικά χρονικά περιθώρια που ο ίδιος έχει θέσει, ανάμεσα σε ένα καταστροφικό στρατιωτικό πλήγμα κατά του Ιράν ή σε μια ακόμη παράταση των διαπραγματεύσεων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει απειλήσει ανοιχτά ότι μπορεί να «εξαφανίσει» βασικές υποδομές της χώρας, όπως γέφυρες και εργοστάσια ηλεκτρικής ενέργειας, μέσα σε λίγες ώρες, με ένα σχέδιο που, όπως μεταδίδει το Axios, θα μπορούσε να τεθεί σε εφαρμογή άμεσα, εφόσον δώσει το τελικό «πράσινο φως».

Ένα τέτοιο σενάριο θα είχε δραματικές συνέπειες για τον ιρανικό πληθυσμό και θα μπορούσε να πυροδοτήσει αλυσιδωτές αντιδράσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας

Την ίδια ώρα, διπλωματικοί δίαυλοι παραμένουν ανοιχτοί, με χώρες όπως το Πακιστάν, η Αίγυπτος και η Τουρκία να επιχειρούν να αποτρέψουν την κλιμάκωση, πιέζοντας για μια συμφωνία ή τουλάχιστον για παράταση του χρόνου. Ωστόσο, στο εσωτερικό της αμερικανικής διοίκησης δεν υπάρχει ενιαία γραμμή, με ορισμένους αξιωματούχους να εμφανίζονται επιφυλακτικοί ως προς το ενδεχόμενο νέας καθυστέρησης.

Σύμφωνα με πηγές με γνώση των διαβουλεύσεων, ο ίδιος ο Τραμπ εμφανίζεται πιο «σκληρός» ακόμη και από βασικούς συνεργάτες του, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει να διερευνά αντιδράσεις γύρω από το σχέδιο επίθεσης, ρωτώντας συμβούλους του για το λεγόμενο «Infrastructure Day», μια συντονισμένη επιχείρηση πλήγματος σε κρίσιμες υποδομές του Ιράν.

Το περιθώριο για συμφωνία

Στο διπλωματικό πεδίο, η ομάδα διαπραγμάτευσης της Ουάσινγκτον εκτιμά ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο για συμφωνία, ενώ από την άλλη πλευρά, σύμμαχοι όπως ο Benjamin Netanyahu, αλλά και ηγεσίες χωρών του Κόλπου, πιέζουν για σκληρή στάση και απορρίπτουν οποιαδήποτε κατάπαυση του πυρός χωρίς σημαντικές παραχωρήσεις από την Τεχεράνη.

Η ιρανική πλευρά, πάντως, κατέθεσε πρόσφατα ένα σχέδιο απάντησης στις προτάσεις ειρήνης. Αν και χαρακτηρίστηκε «μαξιμαλιστικό» από Αμερικανούς αξιωματούχους, στον Λευκό Οίκο θεωρούν ότι πρόκειται περισσότερο για διαπραγματευτική τακτική παρά για απόρριψη των συνομιλιών. Οι μεσολαβητές συνεχίζουν να εργάζονται πάνω σε τροποποιήσεις, προειδοποιώντας ωστόσο ότι οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων στο Ιράν κινούνται με αργούς ρυθμούς.

Ο ίδιος ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας, αλλά ταυτόχρονα περιέγραψε ένα ζοφερό σενάριο: «Ολόκληρη η χώρα θα μπορούσε να εξαφανιστεί μέσα σε μία νύχτα», δήλωσε, τονίζοντας ότι υπάρχει έτοιμο σχέδιο για πλήρη καταστροφή κρίσιμων υποδομών μέσα σε λίγες ώρες.

Ετοιμο το σχέδιο

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα ευρύ σχέδιο αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν είναι ήδη έτοιμο και μπορεί να ενεργοποιηθεί άμεσα. Το ερώτημα που παραμένει είναι αν ο Τραμπ θα επιλέξει τη διπλωματία ή τη σύγκρουση.

Μέχρι την τελική προθεσμία, η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα, καθώς οι εξελίξεις μπορεί να καθορίσουν όχι μόνο την πορεία της σύγκρουσης, αλλά και τη σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής.