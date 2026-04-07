Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, προειδοποίησε από την Βουδαπέστη όπου συναντήθηκε με τον Ούγγρο πρωθυπουργό και στενό σύμμαχο του Ντόναλντ Τραμπ, Βίκτορ Όρμπαν, ότι η Ουάσινγκτον διαθέτει «μέσα και επιλογές που μέχρι στιγμής δεν έχει αποφασίσει να ενεργοποιήσει» απέναντι στο Ιράν, εκφράζοντας ωστόσο την ελπίδα ότι οι διαπραγματεύσεις θα καταστήσουν περιττή τη χρήση τους.

Απειλές με «άρωμα» πυρηνικών

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ουγγαρία, ο Βανς δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σε μεγάλο βαθμό πετύχει τους στρατιωτικούς στόχους που είχαν θέσει και επαναβεβαίωσε ότι το τελεσίγραφο Τραμπ λήγει σε μερικές ώρες. Όπως υπογράμμισε η Τεχεράνη πρέπει να γνωρίζει πως οι ΗΠΑ διαθέτουν επιπλέον επιλογές που δεν έχουν μέχρι τώρα αξιοποιήσει, υπογραμμίζοντας ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να αποφασίσει να τις χρησιμοποιήσει, εάν το Ιράν δεν αλλάξει στάση.

Τι είπε για τα πλήγματα στο Χαργκ

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, αναφέρθηκε και στα πλήγματα στο νησί Χαργκ υποστηρίζοντας ότι το σχέδιο προέβλεπε να χτυπηθούν «κάποιοι στρατιωτικοί στόχοι» εκεί, προσθέτοντας ότι «πιστεύω πως αυτό έχει ήδη γίνει».

Όπως τόνισε: «Η προθεσμία που έχει θέσει ο πρόεδρος τηρείται από εμάς και από όλους τους εμπλεκόμενους. Έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να πλήξουμε ενεργειακές και άλλες κρίσιμες υποδομές έως ότου οι Ιρανοί είτε καταθέσουν μια πρόταση που θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε είτε δεν καταθέσουν καμία πρόταση. Τους έχει δώσει διορία μέχρι την Τρίτη στις 8 το βράδυ. Επομένως δεν πιστεύω ότι οι ειδήσεις σχετικά με το νησί Χαργκ σηματοδοτούν κάποια αλλαγή στρατηγικής ή διαφοροποίηση από όσα έχει πει ο πρόεδρος».

Τι συμβαίνει με τις διαπραγματεύσεις και την διορία

Στη συνέχεια αστειεύτηκε ότι οι ηγέτες του Ιράν «δεν είναι οι πιο γρήγοροι διαπραγματευτές», εκφράζοντας ωστόσο την ελπίδα ότι θα υπάρξει απάντηση έως την προθεσμία.

Όπως ανέφερε, υπάρχουν «δύο ξεκάθαρα μονοπάτια για το Ιράν» και συμπλήρωσε πως: «Το πρώτο είναι οι Ιρανοί να αποφασίσουν ότι θα γίνουν μια κανονική χώρα: να σταματήσουν να χρηματοδοτούν την τρομοκρατία και να συμμετάσχουν στο παγκόσμιο σύστημα εμπορίου και οικονομικών ανταλλαγών. Αυτό θα οδηγήσει σε πολύ καλύτερες οικονομικές προοπτικές για τη χώρα τους. Η δεύτερη επιλογή είναι να μην προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να συνεχίσουν να στηρίζουν την τρομοκρατία και να τρομοκρατούν τους γείτονές τους — όχι μόνο το Ισραήλ αλλά και τα αραβικά κράτη της περιοχής. Σε αυτή την περίπτωση, η οικονομική κατάσταση στο Ιράν θα παραμείνει πολύ δύσκολη και, ειλικρινά, πιθανότατα θα γίνει ακόμη χειρότερη».

Παρέμβαση από τον Λευκό Οίκο για τις δηλώσεις Βανς

Ο Λευκός Οίκος, με ανάρτησή του στο X από τον λογαριασμό του @RapidResponse47, διέψευσε έντονα σήμερα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο συγκεκριμένος λογαριασμός απαντώντας σε αναρτήσεις δημοκρατικών που υποστήριζαν ότι οι δηλώσεις Βανς άφηναν να εννοηθεί ότι ο Τραμπ εξετάζει χρήση πυρηνικών πως: «Τίποτα από όσα λέει ο αντιπρόεδρος εδώ «δεν υποδηλώνει» κάτι τέτοιο, βλάκες».