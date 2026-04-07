Το ειδικό βάρος της σχέσης του Βίκτορ Όρμπαν με τις ΗΠΑ και την αμερικανική κυβέρνηση προσπάθησε να χρησιμοποιήσει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, για να στηρίξει την υποψηφιότητα του Ούγγρου πρωθυπουργού για την επανεκλογή του στις εκλογές της Κυριακής, όπου ήδη σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις εμφανίζεται να υπολείπεται σε σχέση με τον βασικό του αντίπαλο και ηγέτη του κόμματος Tisza Πέτερ Μάγιαρ.

Ο Βανς εξήρε την φιλία Ουγγαρίας- ΗΠΑ

Ο Βανς συναντήθηκε στη Βουδαπέστη με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, λίγες ημέρες πριν από μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση, λέγοντας στον Όρμπαν, ότι «ο πρόεδρος σε αγαπά», προσθέτοντας μεταξύ άλλων ότι: «Η σχέση και η φιλία μεταξύ της Ουγγαρίας και των Ηνωμένων Πολιτειών είναι πολύ σημαντική για εμάς. Εν μέρει επειδή αγαπάμε τον ουγγρικό λαό και αυτό το καταπληκτικό έθνος και πολιτισμό, αλλά και επειδή ο πρόεδρος σε αγαπά – και εγώ επίσης – γιατί αποτελείς ένα τόσο σημαντικό κομμάτι αυτού που έκανε την Ευρώπη ισχυρή και ευημερούσα».

Λάβρος κατά ΕΕ και Ουκρανίας ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ

Ο Βανς στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Όρμπαν έκανε λόγο επανειλημμένα για την, κατά την άποψή του, πρωτοφανή και «ντροπιαστική» ξένη παρέμβαση στις ουγγρικές βουλευτικές εκλογές, από την πλευρά των Βρυξελλών, αλλά και της Ουκρανίας, εναντίον του Βικτορ Όρμπαν, στηρίζοντας ουσιαστικά με αυτές τις αναφορές του το αφήγημα του ίδιου του Όρμπαν, ότι δέχεται πόλεμο από την ΕΕ επειδή και καλά τηρεί διαφορετική στάση στο ζήτημα της Ουκρανίας.

Ο Βανς κατηγόρησε τους «γραφειοκράτες» της Ευρώπης για «ένα από τα χειρότερα παραδείγματα ξένης παρέμβασης σε εκλογές που έχει δει ποτέ» και τους κατηγόρησε ότι προσπαθούν να «καταστρέψουν την οικονομία της Ουγγαρίας». Μεταξύ άλλων ο Βανς εξαίρεσε τον Όρμπαν υποστηρίζοντας ότι είναι κάποιος που «υπερασπίζεται με πάθος» τη χώρα του και «στέκεται υπέρ των αξιών του δυτικού πολιτισμού».

Όσον αφορά στο ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία ο Βανς τόνισε πως: «Πραγματικά πιστεύω ότι είναι προς το συμφέρον της Ουκρανίας, της Ευρώπης και της Ουγγαρίας, αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών, να τελειώσει όσο πιο γρήγορα γίνεται αυτός ο πόλεμος».

Αιτία του πολέμου στην Ουκρανία η ενεργειακή πολιτική της ΕΕ

Ο Βανς έφτασε στο σημείο να κατηγορήσει την Ευρώπη ακόμα και για τον πόλεμο στην Ουκρανία: «Οι σπόροι αυτής της σύγκρουσης φυτεύτηκαν πολύ πριν ξεκινήσει η μάχη, και φυτεύτηκαν όταν οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποφάσισαν να μπουν τόσο βαθιά σε μια συγκεκριμένη ενεργειακή οικονομία ώστε να αποκόψουν τον εαυτό τους από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο που έρχεται από την Ανατολή. Αυτό ήταν ένα τεράστιο λάθος τότε και είναι προφανές ότι είναι τεράστιο λάθος και τώρα.

Και είναι αστείο όταν ακούω ανθρώπους να κατηγορούν, για παράδειγμα, τον πρόεδρό μου ότι είναι υπέρ της Ρωσίας. Ο πρόεδρός μας έχει κάνει περισσότερα για να βοηθήσει την Ευρώπη με ενέργεια και υγροποιημένο φυσικό αέριο από οποιονδήποτε στον κόσμο, κάτι που αποδυναμώνει τη Ρωσία, γιατί θέλουμε οι σύμμαχοί μας να ακολουθούν έξυπνες ενεργειακές πολιτικές, ώστε οι καταναλωτές τους να πληρώνουν λιγότερα. Αλλά επίσης, σε περίπτωση σύγκρουσης, να μπορούν να βασίζονται σε εμάς και όχι σε άλλη χώρα για την ενέργεια που χρειάζονται. Έτσι, είναι αστείο για μένα που πολύ συχνά αυτοί που κατηγορούν τον έναν ή τον άλλο ηγέτη για υποστήριξη της Ρωσίας, είναι οι ίδιοι που δημιούργησαν αρχικά μια αδύναμη ενεργειακά οικονομία στην Ευρώπη».

Επίσκεψη για ενίσχυση των αφηγημάτων Όρμπαν

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς ταξίδεψε στη Βουδαπέστη με μοναδικό στόχο να στηρίξει τον βετεράνο πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, έναν από τους βασικούς Ευρωπαίους συμμάχους του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Όρμπαν διατηρεί στενούς δεσμούς με το πολιτικό κίνημα «Κάντε την Αμερική Μεγάλη Ξανά» που στηρίζει τον Τραμπ. Η σχέση των δύο ηγετών χρονολογείται από το 2016, όταν ο Όρμπαν ήταν ο πρώτος και μοναδικός ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υποστήριξε δημόσια τον Τραμπ στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός στήριξε επίσης έντονα την επανεκλογή του Τραμπ το 2024 και επισκέφθηκε την Ουάσινγκτον τον περασμένο Οκτώβριο για να εξασφαλίσει εξαίρεση της Ουγγαρίας από τις αμερικανικές κυρώσεις κατά των ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών Rosneft και Lukoil.

Αργότερα ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι η εξαίρεση αυτή αποτελούσε προσωπική συμφωνία μεταξύ του ίδιου και του Όρμπαν, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αν ο Ούγγρος πρωθυπουργός χάσει τις εκλογές, ο διάδοχός του θα πρέπει να ζητήσει εκ νέου εξαίρεση.

Η Ουγγαρία παραμένει μία από τις λίγες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν μειώσει την εξάρτησή τους από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Η χώρα προμηθεύεται μεγάλο μέρος του πετρελαίου της μέσω του αγωγού Ντρούζμπα, που περνά από την Ουκρανία, και φυσικό αέριο μέσω του αγωγού Turkstream.

Δύσκολη αναμέτρηση, χρυσή εποχή στις σχέσεις με ΗΠΑ και Ρωσία

Οι εκλογές της 12ης Απριλίου θεωρούνται η δυσκολότερη πολιτική μάχη για τον Όρμπαν σε μια καριέρα που εκτείνεται σχεδόν τέσσερις δεκαετίες. Ο Ούγγρος πρωθυπουργός έχει κερδίσει τέσσερις συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις από το 2010, ωστόσο αυτή τη φορά είναι πίσω στις δημοσκοπήσεις κατά τουλάχιστον 10 μονάδες σε σχέση με τον Πέτερ Μαγιάρ.

Ο Βανς και η σύζυγός του Ούσα Βανς έγιναν δεκτοί στο αεροδρόμιο από τον υπουργό Εξωτερικών της Ουγγαρίας Πέτερ Σιγιάρτο, ο οποίος δήλωσε στα ουγγρικά μέσα ενημέρωσης ότι η φιλία του Όρμπαν με τον Τραμπ έχει δημιουργήσει «μια νέα χρυσή εποχή» στις σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ουγγαρίας.

Σημειώνεται ότι ο Σιγιάρτο βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στην επικαιρότητα για όλους τους λάθος λόγους καθώς εμφανίστηκε από διαρροή ιδιωτικών τηλεφωνικών συνομιλιών του με ανώτερους Ρώσους αξιωματούχους, να ενημερώνει τακτικά τη ρωσική κυβέρνηση για εμπιστευτικές συζητήσεις στις συνόδους κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ την ίδια ώρα ασκούσε πιέσεις για την αφαίρεση Ρώσων αξιωματούχων από τις λίστες κυρώσεων.

Ο ίδιος έχει απορρίψει τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντας τις επαφές αυτές «φυσιολογική διπλωματία». Σε νέα εξέλιξη βέβαια η στενή σχέση της ουγγρικής κυβέρνησης με την Μόσχα επανήλθε στο προσκήνιο ακόμα πιο ενισχυμένη, καθώς σύμφωνα με αποκάλυψη του Bloomberg ο ίδιος ο Όρμπαν σε τηλεφώνημα του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στις 17 Οκτωβρίου υποστήριζε πως: «Χθες η φιλία μας ανήλθε σε τόσο υψηλό επίπεδο ώστε να βοηθήσω με όποιον τρόπο μπορώ. Για οποιδήποτε θέμα μπορώ να βοηθήσω, είμαι στις υπηρεσίες σας».