Τα ζαχαροπλαστεία και του φούρνους που κάνουν καλό τσουρέκι τα μυρίζεσαι από μακριά. Είναι γνώριμη η μυρωδιά από μαχλέπι, μαστίχα και ολόφρεσκο βούτυρο, κατά προτίμηση γάλακτος που γεμίζει τους δρόμους της πρωτεύουσας κάθε χρόνο. Επίσης, τα αντιλαμβάνεσαι και με τα μάτια σου, καθώς οι ουρές που σχηματίζονται ξεκινούν από το ταμείο και φτάνουν στο πεζοδρόμιο.

Για όσους από εμάς δεν φτιάχνουμε μόνοι μας το τσουρέκι της Λαμπρής, είναι παρήγορο να ξέρουμε ότι ευτυχώς στην Αθήνα υπάρχουν πολλά μέρη που το κάνουν καλύτερο και από σπιτικό, καθώς βασίζονται σε συνταγές περασμένες από γενιά σε γενιά. Οι περισσότερες μας έχουν έρθει από την Πόλη όπου οι Μικρασιάτες τεχνίτες ξεδίπλωναν την μαστοριά τους πριν αναγκαστούν να τα εγκαταλείψουν τη ζωή που ήξεραν μέχρι τότε και να την ξαναστήσουν στην Ελλάδα. Οι απόγονοί τους τιμούν και κρατούν ζωντανή τις παραδόσεις και τα μυστικά τους.

Από την άλλη, υπάρχουν και οι νέες προσεγγίσεις. Πάντοτε με σεβασμό στην παράδοση, οι σύγχρονοι ζαχαροπλάστες και bakers στα μοδάτα μαγαζιά τους πειραματίζονται με προζύμια αργής γωρίμανσης, νέες τεχνικές ψησίματος και ζυμώματος και επαναπροσδιορίζουν την έννοια του τσουρεκιού στη σύγχρονη εποχή. Προσθέτουν σοκολάτα, πάστες ξηρών καρπών, ακόμη και μπισκοτένια λουλούδια, κάνοντας την εμπειρία ιδιαιτέρως ξεχωριστή. Σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις, διαθέτουν και προτάσεις γαι ειδικές ομάδες καταναλωτών, όπως vegan, gluten και sugar free.

Όποιες και να είναι οι προτιμήσεις σας υπάρχει μία πρόταση για τον καθένα. Εμείς μαζέψαμε μια αντιπροσωπευτική λίστα 25 μαγαζιών που ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Προτείνουμε να μην πάτε μόνο σε ένα, αλλά να δοκιμάσετε κάτι από κάθε κατηγορία. Ποτέ δεν ξέρετε τι μπορεί να σας εκπλήξει ευχάριστα.

Τα εξ Ανατολών

Εδώ πρωταγωνιστούν οι ιστορικοί θεματοφύλακες. Είναι τα ζαχαροπλαστεία που έφεραν τις συνταγές τους από την Πόλη και τη Μικρά Ασία, προσφέροντας το αυθεντικό, μαστιχωτό και λιγότερο γλυκό τσουρέκι που μυρίζει παράδοση.

Πετέκ

Στην Πλατεία Βικτωρίας, η οικογένεια Μαγκλάρα συνεχίζει για τρίτη γενιά τη συνταγή της γιαγιάς Σεραφίνας από την Καππαδοκία, με σήμα κατατεθέν το αυθεντικό πολίτικο τσουρέκι με λιγότερη ζάχαρη. Μια ιδιαίτερη πρόταση είναι η γεμιστή εκδοχή με σοκολάτα, καρύδι και μέλι, η οποία συνδυάζεται παραδοσιακά με το φημισμένο παγωτό καϊμάκι του καταστήματος.

3ης Σεπτεμβρίου 81, Πλ. Βικτωρίας

Lido

Κάτι σαν τον σκύλο του Παβλόφ, όλοι οι Αθηναίοι μόλις δούμε το χαρακτηριστικό μπλε του Lido, το μυαλό μας πάει αμέσως στο τσουρέκι. Πώς να κόψεις μια συνήθεια από το 1967; Χειροποίητο, με υλικά που εισάγονται απευθείας από την Τουρκία, είναι λογικό τις ημέρες του Πάσχα να σχηματίζονται ουρές για την κλασική συνταγή του Πέτρου Πιερίδη, ιδρυτή του Lido, ο οποίος πριν από το Παγκράτι διατηρούσε ζαχαροπλαστείο κοντά στην πλατεία Ταξίμ.

Χρεμωνίδου 35, Παγκράτι

Εργαστήριο Δήμητρα Γουναρίδη

Αν και οι περισσότεροι τους γνωρίζουν για τις απίστευτες πίτες τους, στο Εργαστήριο Δήμητρα Γουναρίδη φτιάχνουν και τσουρέκι με βούτυρο γάλακτος. Το μυστικό τους όμως -που έχουν μοιραστεί- είναι ότι στη ζύμη προσθέτουν και κεφίρ. Μια συνταγή από τη Σπάρτη της Μικράς Ασίας που έχει μείνει αναλλοίωτη στον χρόνο.

Ευαγγελικής Σχολής 5, Νέα Ιώνια

Riviera

Στο Παλαιό Φάληρο, ο Κωνσταντινουπολίτης Στέλιος Καραπιπέρης δημιούργησε τον απόλυτο προορισμό για πολίτικα γλυκά. Παραδοσιακό, αφράτο τσουρέκι χωρίς παραλλαγές της επιτυχημένης συνταγής που έχει αντέξει πάνω από τέσσερις δεκαετίες.

Τρίτωνος 119, Παλαιό Φάληρο, τηλ. 210-9826670

Rio

Ακόμη ένα Πολίτικο ζαχαροπλαστείο στο Παλαιό Φάληρο με ίδιες και απαράλλαχτες της συνταγές από την Κωνσταντινούπολη -άχαστα τα σεκέρ παρέ. 100% χειροποίητο τσουρέκι, βασισμένο στη συνταγή του ιδρυτή Απόστολου Αποστολίδη. Η ιδανική αναλογία φρέσκου βούτυρου, μαστίχας και μαχλεπιού το καθιστά καθημερινά sold out.

Πρωτέως 4-8, Παλαιό Φάληρο

Maxim

Με όνομα εμπνευσμένο από την πλατεία Ταξίμ, το Maxim στη Νέα Σμύρνη αναβιώνει τις συνταγές της γιαγιάς Μαρίκας, προσφέροντας αυθεντικό τσουρέκι με φιλέ αμυγδάλου. Είναι αρκετά άγλυκο, τόσο που μοιάζει με ψωμί, όπως το έτρωγαν στην Πόλη και το συνόδευαν με κασέρι. Υπάρχουν όμως και νεωτερισμοί, με γέμιση φιστικόπαστας ή σοκολάτας.

Τσακίρογλου 23, Ν. Σμύρνη

Πελίτ

Ο Γιώργος Παπαγιάννης μετέφερε την τέχνη του από το διάσημο Baylan της Πόλης στην Πλατεία Αμερικής το 1964, δημιουργώντας ένα τσουρέκι βαθιά βουτυράτο και αρωματικό. Σήμερα, η παράδοση συνεχίζεται από τα παιδιά του, προσφέροντας την ίδια μαστιχωτή υφή που έκανε το κατάστημα θεσμό για τη γειτονιά.

Πελίτ, Σπάρτης 8, Πλατεία Αμερικής, Αθήνα

Τα Γιούλια

Από το 1945 στη Νέα Ιωνία, η οικογένεια Αγιακλόγλου διατηρεί ζωντανή την προσφυγική κληρονομιά με ένα τσουρέκι όπου κυριαρχεί το φρέσκο βούτυρο. Εκτός από την παραδοσιακή γεύση, το κατάστημα φημίζεται για τις ποικίλες σοκολατένιες επικαλύψεις και τις γεμίσεις με κρέμα κάστανου ή κεράσι.

Νέα Ιωνία: Αλέκου Παναγούλη 74, Αναγεννήσεως 49-51, Μεσολογγίου 24

Τίλλας

Το ζαχαροπλαστείο της Νέας Φιλαδέλφειας ακολουθεί από το 1964 μια μυστική συνταγή Κωνσταντινουπολίτη παππού, προσφέροντας ένα τσουρέκι πιο «ψωμένιο» και λιγότερο γλυκό. Ιδανικό για όσους προτιμούν να το συνοδεύουν με αλμυρές γεύσεις, διατηρώντας την ποιότητα του φρέσκου βούτυρου.

Αγ. Τριάδος 2, Ν. Φιλαδέλφεια

Κλασικά και αγαπημένα

Τα ονόματα-σταθμοί της Αθήνας. Μαγαζιά που έχουν ταυτίσει το όνομά τους με την ποιότητα και αποτελούν το σταθερό ραντεβού των Αθηναίων κάθε Μεγάλη Εβδομάδα.

Μπόζας

Ακόμη κι αν δεν θέλετε να αγοράσετε τσουρέκι, μόλις περάσετε το κατώφλι του Μπόζα δεν θα μπορέσετε να αντισταθείτε. Μοσχοβολάει μαχλέπι και μαστίχα ολόκληρο το κατάστημα. Η συνταγή βασίζεται στην κλασική πολίτικη παράδοση και διατίθεται καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου. Τώρα που είναι Μ. Βδομάδα, υπάρχουν μπόλικα νηστίσιμα γλυκά να διαλέξετε και φυσικά δοκιμάστε τη ρετρό πάστα αμυγδάλου για την οποία είναι γνωστός.

Κερκύρας 39 & Παξών, Κυψέλη

Α λα γκρεκ

Στο Χαλάνδρι, ο Κωστής Κωστάκης παντρεύει το κρητικό γαλατερό (το τσουρέκι της Κρήτης), με το πολίτικο, χρησιμοποιώντας φυσικό προζύμι που εξασφαλίζει ζουμερή και ελαστική υφή. Η προσθήκη ξύσματος και χυμού πορτοκαλιού δίνει μια ιδιαίτερη ένταση στο τελικό αποτέλεσμα, θυμίζοντας τις παλιές καλές γεύσεις της Αθήνας.

Αγίας Παρασκευής 65, Χαλάνδρι

Φούρνος Τάκη

Καθημερινά παρατηρείς τα διπλοπαρκαρισμένα αυτοκίνητα απ’ έξω όσο οι οδηγοί πετάγονται για να πάρουν το φανταστικό ψωμί του. Τις ημέρες του Πάσχα, συνδυάζεται και με ουρά που φτάνει στο πεζοδρόμιο. Το χαρακτηριστικό του τσουρεκιού του εμβληματικού φούρνου του Τάκη είναι το βούτυρο γάλακτος από το τυροκομείο Κωστάκη στα Χανιά.

Μισαραλιώτου 14, Κουκάκι

Τάσος

Οι Γλυφαδιώτες αγαπούν μία και μόνο τυρόπιτα. Αυτή του Τάσου. Και θα κάνουν τον δύσκολο κύκλο με το αυτοκίνητο για να την προμηθευτούν. Το ίδιο κάνουν κάθε Πάσχα και για το τσουρέκι του. Ό,τι πιο παραδοσιακό σε μια γειτονιά που άρχισε να πυκνοκατοικείται τα τελευταία 50 χρόνια. Αυτό που δεν ξέρουμε πολλοί είναι ότι οι ιδιοκτήτες είναι Μικρασιάτες εκ Σμύρνης, οπότε φυσικά και φτιάχνουν τροφαντό και μυρωδάτο, τσουρέκι με μαστίχα και μαχλέπι. Σημείωση: Εδώ δημιουργήθηκαν και τα αγαπημένα νεγράκια, οπότε πάρτε κι από αυτά να δοκιμάσετε.

Μαραγκού 6, Γλυφάδα

Βάρσος

Από τα ιστορικότερα ζαχαροπλαστεία των Αθηνών, ο Βάρσος ξεκίνησε ως γαλακτοπωλείο στην Κηφισιά το 1892 και από τότε παραμένει στα χέρια της ίδια οικογένειας. Οπότε οι περισσότεροι έχουμε φάει τα γλυκά του. Στα πιο γνωστά, το γαλακτομπούρεκο και φυσικά, το τσουρέκι του. Παίρνουμε το κλασικό με την ιστορική συνταγή, αλλά και την εναλλακτική με μαύρες σταφίδες.

Κασσαβέτη 5, Κηφισιά

Με «υπογραφή»

Η υψηλή ζαχαροπλαστική συναντά το πασχαλινό τραπέζι. Εδώ θα βρείτε δημιουργίες από κορυφαίους pastry chefs που δίνουν στο τσουρέκι μια άλλη διάσταση, προσέχοντας κάθε λεπτομέρεια, από τη ζύμη μέχρι το περιτύλιγμα.

Sweet Alchemy

Ο Στέλιος Παρλιάρος παρουσιάζει στο Κολωνάκι την κορυφαία εκδοχή του πολίτικου τσουρεκιού, δίπλα στις εντυπωσιακές ιταλικές κολόμπες με πορτοκάλι και σταφίδα (colomba di Pasqua είναι το ιταλικό γλυκό πασχαλινό ψωμί, κάτι σαν πανετόνε). Οι δημιουργίες του ξεχωρίζουν όχι μόνο για την αφράτη ζύμη τους, αλλά και για τις καλαίσθητες συσκευασίες με μεταξωτά μαντίλια και υφασμάτινες τσάντες.

Ηροδότου 24, Κολωνάκι

Selekos Conceptual Desserts

Το όνομά του είναι απολύτως συνδεδεμένο με τα πανετόνε το ιταλικό γλυκό των Χριστουγέννων, όμως το ξέρατε ότι ο Αντώνης Σελέκος κάνει και πεντανόστιμο τσουρέκι; Αρκεί να περάσετε από το εργαστήριό του στο Παγκράτι αυτές τις μέρες για να το διαπιστώσετε. Εκτός από την κλασική εκδοχή με άρωμα πορτοκαλιού και μαστίχας Χίου, την παράσταση κλέβει η signature πρότασή του σε στρογγυλό σχήμα και γέμιση από πραλίνα φιστίκι Αιγίνης χωρίς ζάχαρη.

Εριφύλης 2, Παγκράτι

Dimitris Economidis Pastritect

Αδιαμφισβήτητα ένας από τους πιο ταλαντούχους ζαχαροπλάστες την Ελλάδα, ο Δημήτρης Οικονομίδης μεγάλωσε σε ζαχαροπλαστεία και φούρνους μια και η μητέρα του ήταν η ιδιοκτήτρια του φούρνου Κασσιανή στην Πετρούπολη που άφησε εποχή. Ξεκίνησε την δική του καριέρα φτιάχνοντας γλυκά γαλλικής ζαχαροπλαστικής για την οικογενειακή επιχείρηση, αλλά πολύ σύντομα έφτιαξε το δικό του ζαχαροπλαστείο-εργαστήριο στο Ν. Ψυχικό. Εκεί, εκτός από patisserie έχει φτιάξει και ένα τμήμα viennoiserie όπου, εκτός των άλλών φτιάχνει τέλεια κρουασάν, αλλά και τσουρέκια. Πολίτικα, με μαχλέπι, μαστίχα και πορτοκάλι.

Λεωφ. Κηφισίας 340, Ν. Ψυχικό

Ourse

Τα γλυκά του Σπύρου Πεδιαδιτάκη τα βρίσκεις στα Akra στο Παγκράτι -όπου διατίθεται επίσης το αφράτο τσουρέκι του-, αλλά και λίγο πιο νότια, στην Άνω Γλυφάδα. Σε ένα στενό εντελώς off-road, το οποίο όμως έγινε γνωστό μόλις άνοιξε το Ourse, διαθέτει τα περίτεχνα γλυκά του και τη διάσημη φλαν παριζιέν του σε όλη την Αθήνα. Για τις μέρες του Πάσχα ετοιμάζουν και τσουρέκι φτιαγμένο με προζύμι, το οποίο συνοδεύετε από βαζάκι με άλειμμα σοκολάτας για να το προσθέσετε κατά βούληση. Μην παραλείψετε να πάρετε και το σοκολατένιο αβγό!

Μυστρά 39, Γλυφάδα

Στην εποχή των micro-bakeries

Η νέες προτάσεις της πόλης. Από τσουρέκια με ενεργό προζύμι και Pop-art αισθητική, μέχρι ιδιαίτερες προσθήκες και toppings.

Temps Perdu

Μαστιχωτό και πολύ μαλακό, το τσουρέκι που φτιάχνουν στο Temps Perdu είναι όντως αυτό που περιμένεις. Νόστιμο, όπως το θυμάσαι από τα παιδικά σου χρόνια και ταυτόχρονα σύγχρονο. Οι δημιουργοί του, Γιάννης Βλασίου και Δημήτρης Δρίτσας, δίνουν έμφαση στη χρήση ενεργού προζυμιού, ενώ για άρωμα έχουν χρησιμοποιήσει μαστίχα, μαχλέπι, καρδάμωμο, πορτοκάλι, αλλά και φυσική βανίλια Μαδαγασκάρης.

Εδώ θα βρείτε επίσης την ιταλική Colomba με μαύρη σοκολάτα, λικέρ μανταρίνι και ζαχαρωμένα φρούτα. Στα ατού του η συσκευασία. Χάρτινη, λιτή και απέριττη και τυλιγμένη σαν καραμέλα. Προκρίνεται ως η καλύτερη για το 2026!

Καραΐσκου 114, Πειραιάς και Αθανασίου Αξαρλιάν 2, Σύνταγμα

72H Artisanal Bakery & Eatery Athens

Όλοι φέτος μιλούν για το τσουρέκι του 72H Artisanal Bakery & Eatery Athens. Όχι τυχαία αφού το micro-bakery στη Βουλής με την ουρά απ’ έξω καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, είναι «τραβηχτικό». Μάλιστα, εδώ έχουμε τέσσερις προτάσεις. Η μία είναι το κλασικό, ένα μπαμπάτσικο δηλαδή, σούπερ μαστιχωτό με μαχλέπι, μαστίχα και μαρδάμωμο, ένα με τζιαντούγια, ένα που φτιάχνει με την τεχνική του κρουασάν και έχει καραμελωμένο το εξωτερικό αλλά μαλακό το εσωτερικό, και τέλος, το 72H in Bloom. Ένα limited edition αρωματικό τσουρέκι από προζύμι με ξύσμα λεμονιού και πορτοκαλιού. Στην επιφάνεια, χειροποίητα λουλούδια από μπισκότο «ανθίζουν» σε έντονα pop-art σχήματα. Μπορείτε να τα παραγγείλετε.

Μητροπόλεως 27, Σύνταγμα

Monokeros

Αγαπάμε το Monokeros στο Παγκράτι για τα στιβαρά ψωμιά του, τα cinammon buns, τα τέλεια κουασάν και όλες τις ζύμες, συμπεριλαμβανομένου και του τσουρεκιού. Οι ίδιοι λένε ότι το φτιάχνουν όπως θα το έκαναν και σπίτι τους, δηλαδή με προζύμι, μαστίχα, καρδάμωμο, αβγά ελευθέρας βοσκής και ξύσμα πορτοκαλιού για να θυμίζει άνοιξη. Tip: Δοκιμάστε την μπατζίνα, μία πίτα που δύσκολα βρίσκει κανείς στην Αθήνα και είναι η επιτομή της νοστιμιάς της απλότητας.

Φαιδρού 4, Παγκράτι

No crumbs Athens

Ψίχουλο δεν θα μείνει από το φουσκωτό και μοσχοβολιστό τσουρέκι που έφτιαξε η καταξιωμένη Λίζα Κερμανίδου για λογαριασμό του ολοκαίνουργιου No Crumbs στο Μετς. Η ταλαντούχα και έμπειρη pastry chef που δραστηριποποιείται στο Λονδίνο, επιτέλους έδωσε και στην Αθήνα δείγμα των δημιουργιών της και δεν απογοήτευσε. Μαζί με το τσουρέκι, πάρτε και το βασκικό τσίζκεϊκ. Ως δώρο στον εαυτό σας.

Υμηττού 225, Μετς

Vegan, gluten-free, sugar-free

Εξειδικευμένες επιλογές για να μην μείνει κανείς παραπονεμένος τις γιορτινές μέρες.

Holy Llama

Καθόλου δεν θα καταλάβετε ότι το τσουρέκι του Holy Llama, όχι μόνο είναι vegan, αλλά δεν έχει και καθόλου ζάχαρη. Έχουμε και λέμε, γάλα σόγιας, μήλο, φυτικά βούτυρα, χυμός πορτοκαλιού και λεμονιού, μαχλέπι και μαστίχα, ανάμεσα στα βασικά συστατικά. Το αποτέλεσμα είναι ένα τσουρέκι υγρό και μαλακό, από το οποίο μπορείς να φας ποσότητες. Διατίθεται και με γεύσεις Dubai με βέλγικη σοκολάτα γάλακτος ή με γέμιση κάστανο και κομμάτια από σιροπιασμένο κάστανο, βουτηγμένο σε λευκή σοκολάτα!

Νίκης 23, Σύνταγμα

Yum Guilt Free

Ολόκληρο τον χρόνο ερχόμαστε για τα φανταστικά σοκολατάκια και τα γλυκά που όχι μόνο δεν έχουν ζάχαρη, αλλά είναι φτιαγμένα μόνο με αγνά και υγιεινά υλικά όπως ξηροί καρποί και φρούτα. Φτιάχνουν όμως και ζύμες όπως κρουασάν, κέικ, μπισκότα, αλλά και vegan τσουρέκι για το Πάσχα, χωρίς καθόλου ζάχαρη, με μαστίχα και μαχλέπι. Δεν θα απογοητευτείτε.

Ξενοφώντος 40, Γλυφάδα

Asterisque

Είναι δύσκολο να βρουν οι πάσχοντες από κοιλιοκάκη μέρη που να προσφέρουν gluten-free προϊόντα και όχι συσκευασμένα σε κάποιο εργιστάσιο καθώς υπάρχει μεγάλη αυστηρότητα στους κανονισμούς. Για να θεωρηθεί -και να είναι- ένα προϊόν gluten-free θα πρέπει να μην έχει έρθει σε επαφή με κανένα άλλο τρόφιμο που να περιέχει γλουτένη. Όπως καταλαβαίνετε κάτι τέτοιο είναι δύσκολα εφικτό. Για την Αστέρω Στρατάκη όμως, το κίνητρο ήταν ισχυρό καθώς είναι και η ίδια πάσχουσα, όπως και ο pastry chef του Asterisque Μάνος Κόβρας. Όλα λοιπόν είναι πιστοποιημένα gluten free, όπως και το τσουρέκι. Διαλέγουμε ανάμεσα στο κλασικό και εκείνο με πραλίνα φουντούκι και αισθανόμαστε λίγο πιο ανάλαφροι!

Χαρβούρη 2, Μετς