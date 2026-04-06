Με ένα μήνυμα που θα δοθεί στη δημοσιότητα μετά τις 10, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να τοποθετηθεί αναλυτικά για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις ευθύνες που ανακύπτουν και τη διαχείριση των ζητημάτων που έχουν προκύψει από τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρέμβασή του θα κινηθεί στον άξονα της αντιμετώπισης παθογενειών του κρατικού μηχανισμού, με έμφαση στην αντιπαράθεση της Πολιτείας με αυτό που κυβερνητικά στελέχη περιγράφουν ως «βαθύ κράτος».

Η τοποθέτηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με πολιτική πίεση, καθώς η υπόθεση αναδεικνύει ζητήματα λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης.

Η συνομιλία με Τασούλα

Το περιεχόμενο του μηνύματος διαμορφώθηκε έπειτα από σειρά επαφών και συζητήσεων του πρωθυπουργού με κυβερνητικά στελέχη τις τελευταίες ημέρες. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός είχε και σύντομη συνομιλία με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, μετά την ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί σε «διαχρονικές και διακομματικές παθογένειες», όπως η αλληλεπίδραση μεταξύ πολιτικής εξουσίας και διοίκησης, οι παρεμβάσεις σε διοικητικές διαδικασίες και ζητήματα διαφάνειας.

Παράλληλα, θα παρουσιαστούν οι κινήσεις που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα για τη διαχείριση των προβλημάτων στις αγροτικές επιδοτήσεις, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς αρμοδιοτήτων στην ΑΑΔΕ.

Στο τραπέζι βρίσκονται επίσης και πιθανές θεσμικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση φαινομένων πολιτικής παρέμβασης στη δημόσια διοίκηση, με στόχο τον σαφέστερο διαχωρισμό μεταξύ θεσμικών διαδικασιών και πολιτικής πίεσης.

Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι η ανάδειξη των προβλημάτων συνοδεύεται από συζήτηση για αλλαγές στο νομικό και ενδεχομένως στο συνταγματικό πλαίσιο.