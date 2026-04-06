Στρατιωτικές πηγές αναφέρουν πως σήμερα το πρωί από τον ναύσταθμο της Σαλαμίνας αναχώρησε η φρεγάτα Ελλη, Τύπου S με προορισμό την Κύπρο. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για το αν θα αντικαταστήσει τη φρεγάτα Ψαρά ή τη Κίμων, ωστόσο οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι κατά πάσα πιθανότητα η αντικατάσταση αφορά την Ψαρά.

Και οι δύο φρεγάτες, τόσο η Ψαρά όσο και η Κίμων, είναι εξοπλισμένες με το προηγμένο σύστημα Κένταυρος, το οποίο ενισχύει τις επιχειρησιακές τους δυνατότητες σε πολλαπλά πεδία δράσης.

Η απόφαση αυτή έρχεται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης στρατιωτικής συνεργασίας και ετοιμότητας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, όπου η παρουσία ελληνικών πλοίων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση των θαλάσσιων συμφερόντων και στην ενίσχυση της ασφάλειας.

Η κίνηση αυτή παρακολουθείται στενά από τα επιτελεία, καθώς η αντικατάσταση φρεγάτας σε αποστολή εκτός ελληνικών υδάτων αποτελεί μια στρατηγική επιλογή με πολλαπλές συνέπειες για τη δύναμη και την ευελιξία του στόλου. Αναμένεται ότι μέσα στις επόμενες ώρες ή ημέρες θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση για την τελική απόφαση σχετικά με την αντικατάσταση και το πρόγραμμα των πλοίων.