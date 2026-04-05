Από τον θρίαμβο μιας «ακατόρθωτης» διάσωσης στην ωμή πολεμική απειλή και τις πρωτοφανείς ύβρεις, ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώνει επικίνδυνα την αντιπαράθεση με την Τεχεράνη, μετά τη διάσωση του Αμερικανού συνταγματάρχη.

Σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social ο Τραμπ χρησιμοποίησε υβριστική γλώσσα για να καλέσει το Ιράν να επιτρέψει τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

Ανακοίνωσε ότι η Τρίτη θα είναι «η ημέρα των εργοστασίων παραγωγής ενέργειας και η ημέρα των γεφυρών, όλα σε ένα, για το Ιράν», μια προφανής αναφορά στις απειλές του για καταστροφή των ιρανικών υποδομών.

«Ανοίξτε τα γα@μη@να Στενά, τρελοί μπάσταρδοι, αλλιώς θα ζήσετε στην Κόλαση – Απλά δείτε!».

Τραμπ: Τον διασώσαμε στο φως της μέρας, ασυνήθιστο

Είχε προηγηθεί ανάρτηση στο Truth Social στην οποία έλεγε ότι ο Συνταγματάρχης είναι βαριά τραυματισμένος. Αύριο Δευτέρα 6/4 αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, μαζί με την ηγεσία του στρατού στο Οβάλ Γραφείο.

«Διασώσαμε τον σοβαρά τραυματισμένο και πραγματικά γενναίο μέλος του πληρώματος/αξιωματικό του F-15, από τα βάθη των βουνών του Ιράν. Ο ιρανικός στρατός τον αναζητούσε εντατικά, με μεγάλες δυνάμεις, και πλησίαζε επικίνδυνα. Πρόκειται για έναν εξαιρετικά σεβαστό Συνταγματάρχη. Τέτοιου είδους επιδρομές σπάνια επιχειρούνται λόγω του κινδύνου για το “έμψυχο δυναμικό και τον εξοπλισμό”. Απλά δεν συμβαίνουν!

Η δεύτερη επιδρομή ακολούθησε την πρώτη, όπου διασώσαμε τον πιλότο στο φως της ημέρας -επίσης ασυνήθιστο- περνώντας επτά ώρες πάνω από το Ιράν. Μια καταπληκτική επίδειξη γενναιότητας και ταλέντου από όλους! Θα παραχωρήσω συνέντευξη Τύπου μαζί με την ηγεσία του Στρατού, στο Οβάλ Γραφείο, τη Δευτέρα στη 1:00 μ.μ. Ο Θεός να ευλογεί τους σπουδαίους στρατιωτικούς πολεμιστές μας!». Σ