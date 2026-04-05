Μια από τις πιο τολμηρές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην ιστορία των ΗΠΑ ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο νότιο Ιράν, φέρνοντας πίσω ζωντανό τον Αμερικανό πιλότο μετά από σφοδρή ανταλλαγή πυρών σε εχθρικό έδαφος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις διέσωσαν τον αξιωματικό οπλικών συστημάτων, αναρτώντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το μήνυμα: «Τον έχουμε!». Ο Αμερικανός πρόεδρος εξήρε την επιχείρηση, η οποία κατάφερε να απομακρύνει τον αεροπόρο από εχθρικό έδαφος στο νότιο Ιράν.

Ο αξιωματικός είναι τραυματισμένος, αλλά πλέον βρίσκεται με ασφάλεια εκτός Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους. Νωρίτερα, πηγή δήλωσε στο Al Jazeera ότι η επιχείρηση περιελάμβανε «σφοδρή ανταλλαγή πυρών».

Σύμφωνα με τον Τραμπ στην αποστολή διάσωσης του άνδρα, που φέρει τον βαθμό του συνταγματάρχη, συμμετείχαν δεκάδες αεροσκάφη. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από αναφορές για αεροπορικές επιδρομές κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Ντεχντάστ, κοντά στο σημείο όπου καταρρίφθηκε το αεροσκάφος.

Το μήνυμα του Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, στο μήνυμά του στο Truth Social έγραψε: «Συμπολίτες μου Αμερικανοί, τις τελευταίες ώρες, ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών έφερε εις πέρας μία από τις πιο τολμηρές επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης στην ιστορία των ΗΠΑ… για έναν από τους απίστευτους αξιωματικούς μας, που τυγχάνει να είναι ένας εξαιρετικά σεβαστός Συνταγματάρχης, και ο οποίος με χαρά σας ενημερώνω ότι είναι πλέον σώος και αβλαβής!».

«Αυτός ο γενναίος πολεμιστής βρισκόταν πίσω από τις γραμμές του εχθρού, στα προδοτικά βουνά του Ιράν, καταδιωκόμενος από τους εχθρούς μας που πλησίαζαν όλο και περισσότερο κάθε ώρα, αλλά δεν ήταν ποτέ πραγματικά μόνος, επειδή ο Αρχιστράτηγός του, ο Υπουργός Πολέμου, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου και οι συνάδελφοί του πολεμιστές παρακολουθούσαν την τοποθεσία του 24 ώρες το 24ωρο και σχεδίαζαν επιμελώς τη διάσωσή του» πρόσθεσε.

«Υπό την καθοδήγησή μου, ο Στρατός των ΗΠΑ έστειλε δεκάδες αεροσκάφη, οπλισμένα με τα πιο θανατηφόρα όπλα στον κόσμο, για να τον ανακτήσουν. Υπέστη τραυματισμούς, αλλά θα είναι μια χαρά. Αυτή η θαυματουργή επιχείρηση Έρευνας και Διάσωσης έρχεται να προστεθεί στην επιτυχή διάσωση ενός άλλου γενναίου πιλότου, χθες, την οποία δεν επιβεβαιώσαμε επειδή δεν θέλαμε να θέσουμε σε κίνδυνο τη δεύτερη επιχείρηση διάσωσης» ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

«Είναι η πρώτη φορά στη στρατιωτική μνήμη που δύο Αμερικανοί πιλότοι διασώζονται, ξεχωριστά, βαθιά μέσα σε εχθρικό έδαφος. Δεν θα αφήσουμε ποτέ κανέναν Αμερικανό πολεμιστή πίσω! Το γεγονός ότι μπορέσαμε να φέρουμε εις πέρας και τις δύο αυτές επιχειρήσεις, χωρίς ούτε έναν Αμερικανό νεκρό, ή έστω τραυματία, αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι έχουμε επιτύχει συντριπτική Αεροπορική Κυριαρχία και Υπεροχή στους ιρανικούς αιθέρες» τόνισε και κατέληξε:

«Αυτή είναι μια στιγμή για την οποία όλοι οι Αμερικανοί, Ρεπουμπλικάνοι, Δημοκρατικοί και όλοι οι άλλοι, πρέπει να είναι περήφανοι και ενωμένοι. Διαθέτουμε πραγματικά τον καλύτερο, πιο επαγγελματικό και θανατηφόρο στρατό στην ιστορία του κόσμου. Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική. Ο Θεός να ευλογεί τα στρατεύματά μας και Καλό Πάσχα σε όλους».

Οι αντιδράσεις του Λευκοί Οίκου

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πανηγυρίζουν για την έκβαση της επιχείρησης. Η Karoline Leavitt, εκπρόσωπος τύπου του προέδρου, δήλωσε: «Περήφανη για τα στρατεύματά μας. Περήφανη για τον Πρόεδρό μας. Περήφανη που είμαι Αμερικανίδα».

Proud of our troops. Proud of our President. Proud to be an American. 🇺🇸 — Karoline Leavitt (@PressSec) April 5, 2026

Ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου στο Χ δημοσίευσε μια φωτογραφία της αμερικανικής σημαίας με τη λεζάντα: «Ο Θεός να ευλογεί τα στρατεύματά μας και ο Θεός να ευλογεί τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής».