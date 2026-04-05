Σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Τζάνειου Νοσοκομείου νοσηλεύεται 17χρονος μαθητής, ο οποίος παρασύρθηκε χθες Σάββατο 4/4 από αστικό λεωφορείο στο κέντρο του Πειραιά, με τις Αρχές να ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 19:30 όταν λεωφορείο της γραμμής 130 (Πειραιάς – Νέα Σμύρνη) παρέσυρε τον ανήλικο κοντά στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο μαθητής υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και τραύματα στον θώρακα. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε διασωλήνωση, ενώ ακολούθησε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι από νευροχειρουργό. Οι επόμενες ώρες χαρακτηρίζονται εξαιρετικά κρίσιμες για την εξέλιξη της υγείας του.

Πώς έγινε το ατύχημα

Όσον αφορά τις συνθήκες του ατυχήματος, παραμένει ασαφές εάν ο 17χρονος επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο ή αν γλίστρησε και βρέθηκε στο οδόστρωμα, πάνω στη λεωφορειολωρίδα.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ενδέχεται να έχασε την ισορροπία του και να κατέληξε μπροστά στο διερχόμενο όχημα. Όπως σημειώνουν εκπρόσωποι του ΟΑΣΑ το λεωφορείο κινείτο με μικρή ταχύτητα.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα διασώστης του ΕΚΑΒ, ο οποίος παρείχε τις πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια ο τραυματίας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο. Την ίδια ώρα, ο οδηγός του λεωφορείου προσήχθη στην Τροχαία Πειραιά και στη συνέχεια συνελήφθη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε ήταν αρνητικό.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, συλλέγοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες αυτοπτών, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το σοβαρό τροχαίο στο κέντρο του Πειραιά.