Μεγάλη αναστάτωση έχει προκληθεί εδώ και λίγη ώρα στον Πειραιά καθώς αστικό λεωφορείο επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου παρέσυρε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες 17χρονο αγόρι τραυματίζοντας τον πολύ σοβαρά.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 19:30, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ανήλικος παρασύρθηκε και εκσφενδονίστηκε μέτρα μακριά. Επιβάτες και περαστικοί ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές. Σύμφωνα με μαρτυρίες ο ανήλικος φέρεται να πετάχτηκε εκτός διάβασης μπροστά στο λεωφορείο για να περάσει απέναντι.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν διασώστες, οι οποίοι παρέλαβαν τον 17χρονο χωρίς τις αισθήσεις του και τον μετέφεραν εσπευσμένα στο Τζάνειο Νοσοκομείο. Το παιδί είναι πολύ σοβαρά στο νοσοκομείο προσπαθούν να τον σταθεροποιήσουν οι γιατροί.

Ο οδηγός του λεωφορείου έχει προσαχθεί στο τμήμα, ενώ οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του σοβαρού ατυχήματος συλλέγουν μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες της περιοχής.