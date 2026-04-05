Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026 και ώρα 19:00 στη Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών η επετειακή εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου που οργάνωσαν το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο Δήμος της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου και ο Σύλλογος Μεσολογγιτών Αττικής «Η ΙΕΡΑ ΠΟΛΙΣ».

Την προσφώνηση έκανε ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος.

Χαιρετισμό πραγματοποίησαν οι:

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός

Δήμαρχος της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου, κ. Σπυρίδωνας Διαμαντόπουλος

Πρόεδρος του Συλλόγου Μεσολογγιτών Αττικής «Η ΙΕΡΑ ΠΟΛΙΣ», κ. Ευστάθιος Τσεκούρας.

Ομιλία πραγματοποίησε ο Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης κ. Σπυρίδωνας Βλαχόπουλος, με τίτλο: «Οι ντάπιες στο πολιορκημένο Μεσολόγγι: ένα πνευματικό όπλο».

Σιάσος: Η έξοδος και η θυσία δεν υπήρξαν μία ανάγκη, υπήρξαν μία απόφαση

Στην προσφώνησή του ο Πρύτανης Καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ποτέ άλλοτε μια θυσία δεν είχε την απελευθερωτική δύναμη της ηρωικής εξόδου των μαχητών του Μεσολογγίου. Η Έξοδος και η Θυσία δεν υπήρξαν μία ανάγκη, υπήρξαν μία απόφαση. Απόφαση ανθρώπων που ήθελαν έτσι να δείξουν ότι ήταν και παρέμεναν ελεύθεροι ως τον θάνατο».

Στην εκδήλωση παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Βουλευτής κ. Θανάσης Παπαθανάσης, ως εκπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων, ο Αντιπεριφερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας κ. Θανάσης Μαυρομμάτης, ο Δήμαρχος Ύδρας Γεώργιος Κουκουδάκης, εκπρόσωποι των τριών Σωμάτων του Στρατού, ο πρώην Πρύτανης του ΕΚΠΑ Επίτιμος Καθηγητής Γεώργιος Μπαμπινιώτης και πλήθος Μεσολογγιτών και Αιτωλοακαρνάνων.

Συναυλία πραγματοποίησε η Φιλαρμονική του Δήμου «Χρήστος Καψάλης» της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου «Και εσυνέβηκε εκείνες τες ημέρες…»

Σολίστ: Ανδρέας Φούκας – Βερονίκη Παπουτσοπούλου

Αφήγηση: Χαρά Παπαδοπούλου

Διεύθυνση: Δημήτρης Τσιάντας

