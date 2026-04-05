Κορυφώνονται σήμερα Κυριακή των Βαΐων 5/4 οι εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την Ηρωική Έξοδο των Ελεύθερων Πολιορκημένων στο Μεσολόγγι, με τιμώμενη χώρα την Γαλλία.

Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν στις 7 το πρωί στον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, όπου τελέστηκε πανηγυρική πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του μητροπολίτη Χαλκίδος, Χρυσοστόμου. Στις 10:20 εψάλη δοξολογία, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα.

Στις 11:00 ξεκίνησε πομπή από τον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος και μετάβαση στον Κήπο των Ηρώων, όπου τελέστηκε τρισάγιο. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στον Τύμβο των Ηρώων, ενώ εκπρόσωπος της κυβέρνησης εκφώνησε τον πανηγυρικό της ημέρας.

Στη συνέχεια έγινε η βράβευση των νικητών και νικητριών του δρόμου θυσίας. Η υψίφωνος, Vivian Douglas απέδωσε το μοιρολόι, «Να ζει το Μεσολόγγι», με τη συμμετοχή της χορωδίας του Δήμου Μεσολογγίου.

Στις 14:00 θα γίνει η μεταφορά των ιερών κειμηλίων από τον Κήπο των Ηρώων στο μουσείο Ιστορίας και Τέχνης – Πινακοθήκη και στις 18:00 θα γίνει η επιστροφή της Εικόνας της Εξόδου με πομπή από τον Κήπο των Ηρώων στην αίθουσα τελετών του μουσείου Ιστορίας και Τέχνης – Πινακοθήκη.

Σύσσωμη η πολιτική ηγεσία στο Μεσολόγγι

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στο Μεσολόγγι λίγο μετά τις 10:00 και τον υποδέχθηκε ο δήμαρχος της πόλης Σπύρος Διαμαντόπουλος και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης.

Στις εκδηλώσεις δίνουν το παρών, μεταξύ άλλων, ο Νίκος Δένδιας, ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Σωκράτης Φάμελλος.

Ως «μία μοναδική στιγμή της ιστορίας εγγεγραμμένη στη συνείδηση του παγκόσμιου Ελληνισμού αλλά και της ανθρωπότητας» χαρακτήρισε ο κ. Φάμελλος την Ηρωική Έξοδο

Χαρά της ιστορίας και γη επαγγελμένη, χαρακτήριζε ο μεσολογγίτης Κωστής Παλαμάς αυτόν τον τόπο, αποδίδοντας όλο το ιστορικό και αξιακό του βάρος. Η θυσία, ο ηρωισμός και η γενναιότητα των ελευθέρων πολιορκημένων αποτελούσε ταυτόχρονα όρκο σε πανανθρώπινα αγαθά όπως είναι η αξία της ζωής, της ελευθερίας της αξιοπρέπειας, αλλά και η κοινή απόφαση για μία κοινωνία που κοιτάει μπροστά.

Αυτά τα πανανθρώπινα αγαθά αποτυπώνονται στις μέρες μας και στις αξίες της κοινωνίας αλλά και στο διεθνές δίκαιο. Για αυτό απέναντι στη φρίκη του πολέμου, απέναντι στους αποκλεισμούς, εμείς πρέπει να σταθούμε δυνατά στα μηνύματα των Μεσολογγιτών και των Μεσολογγίτισων. Γιατί το Μεσολόγγι και η Ηρωϊκή Έξοδος είναι το αποτύπωμα και το μέτρο και της γενναιότητας και της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας».

Από την πλευρά του ο κ. Δένδιας σε ανάρτησή του στα social media ανέφερε: «Τα ξημερώματα της Κυριακής των Βαΐων οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι επέλεξαν την υπέρτατη θυσία».