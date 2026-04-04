Καθώς το Πάσχα πλησιάζει, η αγορά και οι μετακινήσεις προσαρμόζονται στους πασχαλινούς ρυθμούς. Τα καταστήματα λειτουργούν πλέον με εορταστικό ωράριο μέχρι και τη Μεγάλη Πέμπτη, ενώ θα παραμείνουν ανοικτά και αύριο, Κυριακή των Βαΐων 5/4.
Σήμερα Σάββατο 4 Απριλίου τα καταστήματα άνοιξαν στις 9 η ώρα το πρωί και θα παραμείνουν ανοικτά μέχρι και τις 4 το απόγευμα, ενώ αύριο Κυριακή των Βαΐων τα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ θα ανοίξουν 11 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα.
Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, από την Μεγάλη Δευτέρα έως και τη Μεγάλη Πέμπτη, τα καταστήματα θα ανοίξουν από τις 9 το πρωί έως και τις 9 το βράδυ.
Τη Μεγάλη Παρασκευή τα εμπορικά καταστήματα θα ανοίξουν από τη μία το μεσημέρι έως και τις επτά το απόγευμα, ενώ το Μεγάλο Σάββατο από τις 9 το πρωί έως και τις 3 το μεσημέρι. Την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα τα καταστήματα θα μείνουν κλειστά.
Με ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, αναφέρει ως προς το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων:
Εορταστικό ωράριο στη Θεσσαλονίκη
Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε:
- Το Σάββατο 4/4 από τις 10:00 έως τις 18:00, όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή του ο ΕΣΘ.
- Την Κυριακή των Βαΐων, 5/4, θα είναι ανοιχτά από τις 11:00 έως τις 18:00.
- Από τη Μεγάλη Δευτέρα 6/4 έως και τη Μεγάλη Πέμπτη 9/4, το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων θα είναι συνεχές, από τις 10:00 έως τις 21:00.
- Τη Μεγάλη Παρασκευή 10/4, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 13:00 έως τις 19:00, ενώ το Μεγάλο Σάββατο 1/4 από τις 10:00 έως τις 16:00.
- Την Κυριακή του Πάσχα, 12 Απριλίου, καθώς και τη Δευτέρα 13/4, τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.