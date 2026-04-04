Καθώς το Πάσχα πλησιάζει, η αγορά και οι μετακινήσεις προσαρμόζονται στους πασχαλινούς ρυθμούς. Τα καταστήματα λειτουργούν πλέον με εορταστικό ωράριο μέχρι και τη Μεγάλη Πέμπτη, ενώ θα παραμείνουν ανοικτά και αύριο, Κυριακή των Βαΐων 5/4.

Σήμερα Σάββατο 4 Απριλίου τα καταστήματα άνοιξαν στις 9 η ώρα το πρωί και θα παραμείνουν ανοικτά μέχρι και τις 4 το απόγευμα, ενώ αύριο Κυριακή των Βαΐων τα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ θα ανοίξουν 11 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα.

Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, από την Μεγάλη Δευτέρα έως και τη Μεγάλη Πέμπτη, τα καταστήματα θα ανοίξουν από τις 9 το πρωί έως και τις 9 το βράδυ.

Τη Μεγάλη Παρασκευή τα εμπορικά καταστήματα θα ανοίξουν από τη μία το μεσημέρι έως και τις επτά το απόγευμα, ενώ το Μεγάλο Σάββατο από τις 9 το πρωί έως και τις 3 το μεσημέρι. Την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα τα καταστήματα θα μείνουν κλειστά.

Με ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, αναφέρει ως προς το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων:

Εορταστικό ωράριο στη Θεσσαλονίκη

Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε: