Οι έξυπνες κάμερες είναι σε πλήρη λειτουργία και ήδη έχουν αρχίσει να αποστέλλουν κλήσεις για παραβάσεις όπως η παραβίαση σηματοδότη, η υπερβολική ταχύτητα, η μη χρήση ζώνης/κράνους και η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

«Οι έξυπνες κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να εντοπίζουν παραβάσεις, αυτές δηλαδή που θα εντόπιζε και ένας τροχονόμος. Και στις περιπτώσεις που εντοπίζονται αυτές οι παραβάσεις, τότε τραβάει κανείς μια φωτογραφία από την κάμερα, η οποία εν συνεχεία εξετάζεται και από την Τροχαία» είπε στο MEGA ο γ.γ. Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος.

Η ειδοποίηση αποστέλλεται ψηφιακά στη θυρίδα του πολίτη στο gov.gr ή μέσω του Gov.gr Wallet. Σε περίπτωση που ένας πολίτης δεν πληρώσει την κλήση εντός 10 ημερών ή δεν υποβάλει ένσταση, το πρόστιμο θα βεβαιωθεί στην ΑΑΔΕ.

Σημειώνεται ότι το ίδιο σύστημα ψηφιακής επίδοσης εφαρμόζεται και για πρόστιμα ανασφάλιστων οχημάτων ή οχημάτων χωρίς πληρωμένα τέλη κυκλοφορίας, με την αποστολή περίπου 300.000 τέτοιων ειδοποιήσεων.

Μέσα σε δύο μέρες τα χρήματα για το Fuel Pass

Όσον αφορά το Fuel Pass οι αιτήσεις ξεκινούν τη Μεγάλη Δευτέρα μέσω του vouchers.gov.gr. Η διαδικασία θα είναι αυτοματοποιημένη και δεν θα απαιτεί πρόσθετα χαρτιά από τους πολίτες, με τα χρήματα να πιστώνονται εντός δύο ημερών.

Προσοχή στο phishing

Ως προς την κυβερνοασφάλεια τονίζεται η ανάγκη για προσοχή σε πλαστά μηνύματα (phishing) που ζητούν προσωπικά στοιχεία ή κλικ σε επικίνδυνους συνδέσμους.

«Πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί όταν έρχονται τα μηνύματα. Αυτοί οι οποίοι ως επιτήδειοι στέλνουν μηνύματα είτε στο κινητό τηλέφωνο είτε email, κάτω κάτω το μήνυμα τους λέει πάτησε εδώ προκειμένου να πας σε μια διεύθυνση και να συνεχίσεις να πληρώσεις ότι πρέπει να κάνεις. Εδώ ο καθένας πρέπει να εξετάσει αυτή τη διεύθυνση αν είναι σωστή. Αλλά επειδή αυτές οι διευθύνσεις είναι θα έλεγα πολλές φορές κάπως αρκετά όμοιες με τις πραγματικές, αυτό το οποίο πρέπει να κάνει ο πολίτης είναι να μην επισκέπτεται αυτές τις διευθύνσεις, να πηγαίνει στην κανονική διεύθυνση ενός φορέα, δηλαδή να πάει στο gov.gr» είπε ο κ. Αναγνωστόπουλος.