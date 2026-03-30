Ιδιαίτερα σημαντικά ύψη βροχής αναμένεται να πέσουν στην Αττική κατά το πέρασμα της κακοκαιρίας Erminio. Αυτό ανέλυσε σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Όπως τόνισε το βόρειο και ανατολικό τόξο του νομού αναμένεται να επηρεαστεί περισσότερο. Ο μεγαλύτερος όγκος νερού αναμένεται να πέσει από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ. Η ποσότητα νερού που θα πέσει είναι ικανό να προκαλέσει πλημμύρες, αλλά όλα θα εξαρτηθούν από τη ραγδαιότητα των φαινομένων.

Αναλυτικά η ανάρτησή του: «Έως 90 mm βροχής στην Αττική. Κρίσιμος παράγοντας η ένταση. Αυξημένος ο κίνδυνος πλημμυρών… Τα προγνωστικά στοιχεία δίνουν για την Τετάρτη στην Αττική ύψη βροχής από 30 έως και 90 χιλιοστά με τάση να επηρεάζεται περισσότερο το βόρειο και ανατολικό τόξο του νομού. Μεγαλύτερος όγκος νερού φαίνεται να πέφτει μετά τις μεσημεριανές ώρες μέχρι το βράδυ. Το εύρος αυτό από μόνο του δεν είναι αμελητέο, όμως το κρίσιμο στοιχείο είναι η ραγδαιότητα.

Αν μέρος αυτής της βροχής πέσει σε μικρό χρονικό διάστημα με εντάσεις της τάξης των 20-40 mm ανά ώρα ή και τοπικά υψηλότερες, τότε αυξάνεται σημαντικά η πιθανότητα για αστικές πλημμύρες, υπερχειλίσεις μικρών ρεμάτων και προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Σε ένα ήδη επιβαρυμένο αστικό περιβάλλον όπως η Αττική, τέτοια επεισόδια έντονης βροχόπτωσης μπορούν να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις, ακόμη κι αν το συνολικό ύψος βροχής δεν φαίνεται τόσο ακραίο! Υ.Γ : Τα στοιχεία συνεχώς θα επανεκτιμώνται».



Σε ετοιμότητα η πυροσβεστική για την κακοκαιρία Erminio

Σε κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας τίθεται το Πυροσβεστικό Σώμα. Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες στις περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση των φαινομένων έχουν τεθεί σε αυξημένη επιφυλακή, με στόχο την άμεση επέμβαση σε περιστατικά πλημμυρών, απεγκλωβισμών και κάθε είδους συμβάντων που ενδέχεται να προκύψουν.