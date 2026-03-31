Έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται τα επόμενα 24ωρα, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν, θέτοντας την Πολιτική Προστασία και τον κρατικό μηχανισμό σε κατάσταση συναγερμού.

Σχολεία σε ορισμένους δήμους (και στην Αττική) θα παραμείνουν κλειστά με την εκπαιδευτική διαδικασία να συνεχίζεται με τηλεκπαίδευση.

Τα κλειστά σχολεία

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του MEGA Γιάννη Καλλιάνο η κακοκαιρία αναμένεται να ιδιαίτερα απρόβλεπτη και επικίνδυνη. Το πρωί της Τετάρτης (01/04) θα συνεδριάσει εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου.

Το υπουργείο Παιδείας ενημερώνει ότι, σε περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων με απόφαση Περιφερειάρχη ή Δημάρχου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή έκτακτων γεγονότων, η τηλεκπαίδευση ενεργοποιείται άμεσα, όπου αυτό είναι εφικτό.

Στην Αττική

Ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς είχε ανακοινώσει ότι τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά, εκτός από τα νυχτερινά σχολεία.

Ωστόσο, οι δήμοι Σαρωνικού και Μαρκοπούλου ανακοίνωσαν ότι την Τετάρτη και την Πέμπτη τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά. Κλειστές θα μείνουν τις ίδιες μέρες και οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, αθλητικές εγκαταστάσεις και ΚΔΑΠ του δήμου Μαραθώνος.

Ο δήμαρχος Ωρωπού αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας των σχολείων στον δήμο την Τετάρτη, λόγω έκτακτων έντονων καιρικών συνθηκών και κινδύνου σοβαρών πλημμυρικών φαινομένων. Δεν θα λειτουργήσουν όλες οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί καθώς και το δημοτικό ωδείο.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Με απόφαση του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, την Τετάρτη όλες οι σχολικές μονάδες σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα θα παραμείνουν κλειστές. Η απόφαση αφορά το σύνολο των εκπαιδευτικών δομών, συμπεριλαμβανομένων Νηπιαγωγείων και δομών Προσχολικής Αγωγής, Δημοτικών σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων καθώς και των Ειδικών σχολείων.

Εύβοια

Ο δήμαρχος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων που λειτουργούν εντός των διοικητικών ορίων του δήμου την Τετάρτη, εξαιτίας των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που έχουν ανακοινωθεί. Σύμφωνα με την απόφαση κλειστά θα μείνουν όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και ο παιδικός σταθμός Μαντουδίου.

Καρδίτσα

Με απόφαση της δημοτικής αρχής Καρδίτσας, κλειστά θα παραμείνουν την 1 Απριλίου όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον δήμο Καρδίτσας. Κλειστές θα παραμείνουν και όλες οι άλλες δομές εκπαίδευσης και φροντίδας παιδιών όπως νηπιαγωγεία, ΚΔΑΠ, παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΔΩΚ, αθλητικές εγκαταστάσεις.