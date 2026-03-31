Πολλοί διερωτώνται «πού το πάει ο Ντε Γκρες;», ο οποίος έχει δηλώσει ότι «δεν τίθεται θέμα επιστροφής στην βασιλεία» (πώς άλλωστε;), ότι τον ενδιαφέρει πάρα πολύ η πολιτική, ότι ο ίδιος δεν είναι πολιτικός, αλλά αναζητεί τους δικούς του τρόπους «να βοηθήσει την κοινωνία». Μια κοινωνία, που με δημοσκοπικούς όρους, στρέφει την πλάτη της μπροστά στο ενδεχόμενο ενεργού ενασχόλησης του τέως «διαδόχου» (ένας στους τέσσερις θα έβλεπε θετικά ή μάλλον θετικά κάτι τέτοιο, σύμφωνα με μέτρηση της Interview του περασμένου μηνός).

Όπως γράφει ο Βηματοδότης, προς το παρόν, λοιπόν, απολαμβάνει την προνομιακή ζωή του και αναζήτησε την «πνευματική ανανέωση και μια βαθύτερη εμπειρία της ορθόδοξης μοναστικής ζωής» στο «Περιβόλι της Παναγίας», συνοδεία του στρατηγού Αλκιβιάδη Στεφανή, πρώην υπουργού της κυβέρνησης και νυν πολιτικού διοικητή του Αγίου Όρους.

Για την ιστορία σας αναφέρει ο Βηματοδότης, ότι στη Μονή Ξενοφώντος, μια από τις Μονές που επισκέφθηκε, ήταν παρών και ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, όπως είδα σε μια φωτογραφία που μου έστειλε φίλος της στήλης, ο οποίος βρισκόταν το Σαββατοκύριακο στην Αθωνική Πολιτεία.