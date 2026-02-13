Για τη ζωή του στην Ελλάδα, την πολιτική και το ενδεχόμενο της δημιουργίας κόμματος μίλησε ο Παύλος Ντε Γκρες. Ο ίδιος περιέγραψε την καθημερινότητά του, τη σχέση του με την πολιτική και τη βαθιά αγάπη του, όπως ο ίδιος δήλωσε, για τη χώρα.

Σε σχετική ερώτηση για το εάν σκέφτεται να δημιουργήσει τόνισε: «Πολλά περνούν από το μυαλό μου. Εμένα με ενδιαφέρει η πολιτική πάρα πολύ. Είμαι γεννημένος σε μια οικογένεια που η πολιτική ήταν γύρω μας. Η ζωή μου αλλάζει συνεχώς λόγω της πολιτικής. Σπούδασα διεθνείς σχέσεις στην Αμερική, οπότε είναι ένα θέμα που είναι στο αίμα μου, αν θέλετε, αλλά… δεν είμαι πολιτικός. Η πολιτική είναι σαν μία τέχνη, η οποία λύνει τα προβλήματα μιας κοινωνίας. Εγώ προσπαθώ να βρω δικούς μου τρόπους για να βοηθήσω την κοινωνία».

Σε επόμενη ερώτηση για το πώς φαντάζεται το μέλλον του, ο Παύλος Ντε Γκρες απάντησε «έχω μεγάλη αγάπη και θέληση να βοηθήσω τη νεολαία νιώθω ότι μπορώ να γεφυρώσω τους Έλληνες της διασποράς με τη χώρα. Να δουλέψω και με τους Έλληνες που είναι εδώ που διψάνε για έναν άλλο τρόπο να δουλέψουν. Χρειάζεται να βρούμε τρόπους να είμαστε παραγωγικοί και χρήσιμοι στην Κοινωνία. Έχω ιδέα να δημιουργήσω μια οργάνωση που θα λειτουργεί και θα βοηθήσει να κρατήσει 500.000 που φεύγουν και τα 10 εκατ. που ζουν έξω από τη χώρα. Η δύναμη που έχει η χώρα είναι αυτό το πράγμα, κάθε κυβέρνηση προσπαθεί αλλά θέλω και από τη μεριά μου θα δοκιμάσω να κάνω ό,τι μπορώ με αυτές τις ιδέες»

Το σχόλιό του για την Κυβέρνηση

Στη συνέχεια μίλησε για την εικόνα που έχει από την ελληνική κυβέρνηση και σχολίασε: «Μεγάλη μου χαρά να ζω στην Ελλάδα ως πολίτης. Σε 1.5 χρόνο έχω και εγώ δικαίωμα για πρώτη φορά να ψηφίσω. Τα τελευταία 50 χρόνια, δεν έχει υπάρξει αρχηγός κόμματος που πήρε την χώρα και δεν ήθελε να την αφήσει σε καλύτερη κατάσταση από ότι την είχε πάρει. Οι πρώτες δύσκολες στιγμές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ήταν με τους μετανάστες στον Έβρο, που αναγκάστηκε να κλείσει τα σύνορα τόσο τα ελληνικά όσο τα ευρωπαϊκά.

Μετά ήρθε η πανδημία, όλοι τρελαθήκαμε. Η κυβέρνηση είχε πολύ καλή επικοινωνία, κατάφεραν να ανοίξει η χώρα το καλοκαίρι για να ξεκινήσει ο τουρισμός. Φέτος ανέβηκε και η οικονομία της Ελλάδος. Τώρα έχουμε άλλες δυσκολίες, ο κάθε άνθρωπος έχει προβλήματα με την καθημερινότητά του. Αν δεν μπορείς να γεμίσεις το τραπέζι σου και να πληρώσεις το ενοίκιό σου, δεν νιώθεις σίγουρος. Αυτό είναι το πρόβλημα που πρέπει να δουλέψει η κυβέρνηση τώρα.

Όταν δεν λειτουργούς σωστά οι θεσμοί χάνεται η εμπιστοσύνη του κόσμου. Έχουν έρθει παρατάξεις που έρχονται από τα άκρα αριστερά και τα άκρα δεξιά. Αυτό γίνεται γιατί αν κάποιος δεν νιώθει σίγουρος, τότε αυτοί τρώνε λίγο από την πίτα».