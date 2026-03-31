Σειρά συναντήσεων είχε ο υπουργός Εθνκής Αμυνας, Νίκος Δένδιας, κατά την σημερινή επίσκεψή του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου τον υποδέχθηκε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Al Ain του ‘Αμπου Ντάμπι, ο υπουργός Επικρατείας για Αμυντικές Υποθέσεις της χώρας, Mohamed Bin Mubarak Bin Fadhel Al Mazrouei.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Αμυνας, κατά τη συνάντηση των δύο υπουργών, η οποία πραγματοποιήθηκε στο “Khalifa Bin Zayed Air College”, αντηλλάγησαν απόψεις για τις τελευταίες εξελίξεις και την κατάσταση ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή.

Στη συνέχεια ο κ.Δένδιας έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Διάδοχος και πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Εμιράτου του ‘Αμπου Ντάμπι Σεΐχης Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan και ο υπουργός Επικρατείας για τις Αμυντικές Υποθέσεις των ΗΑΕ κ. Mazrouei.

Τέλος, ο κ.Δένδιας συναντήθηκε, επίσης στο ‘Αμπου Ντάμπι, με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, στον οποίο επανέλαβε την αμέριστη συμπαράσταση της Ελλάδας.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ