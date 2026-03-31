Έντονη κριτική ασκεί η Μαρία Καρυστιανού στην τοποθέτηση του προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Χρήστου Σεβαστίδη για τη δίκη των Τεμπών, αναφέροντας πως «δεν αποτελεί απλώς μια θεσμική παρέκκλιση, αλλά μια κατάφωρη προσβολή στο Σύνταγμα και στο θεσμό της Δικαιοσύνης που έχει καθήκον να υπηρετεί».

Μάλιστα, αναφέρει πως «όταν ο Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων εγκαταλείπει την αντικειμενικότητα και αμεροληψία, που οφείλει να επιδεικνύει και επιλέγει δημόσια να στηρίζει το κυβερνητικό αφήγημα, τότε η Δικαιοσύνη στην πατρίδα μας δεν ασθενεί απλώς, αυτοκτονεί», ενώ προσθέτει πόσο μεγάλη «ντροπή είναι για ένα «Κράτος Δικαίου», κορυφαίοι δικαστικοί λειτουργοί να προβαίνουν σε πολιτικές δηλώσεις, να παρεμβαίνουν σε εκκρεμή δίκη, να διασύρουν, να συκοφαντούν και να σιωπούν προκλητικά μπροστά στα καταπάτηση των δικαιωμάτων μας και στα θεσμικά έκτροπα της ποινικής δικογραφίας των Τεμπών, που αμαυρώνουν τη μνήμη των παιδιών μας».



Η δήλωση Σεβαστίδη για τα Τέμπη

Η κριτική της Μαρίας Καρυστιανού, αποτελεί απάντηση σε βίντεο στην ιστοσελίδα της Ένωσης, στο οποίο ο κ. Σεβαστίδης σημείωσε ότι «διαφάνηκε η δηλωμένη στόχευση ορισμένων να αλλάξουν το χαρακτήρα της δίκης και να τη μετατρέψουν σε πολιτικό επίδικο». Αναφέρει μάλιστα πως ενεργούν «καλυπτόμενοι πίσω από τη βουλευτική ασυλία πουλάνε σόου στις τηλεοπτικές κάμερες» και κάνει λόγο για «αντιδημοκρατικές εκτροπές».