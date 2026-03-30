Μία νέα κακοκαιρία τύπου «Π» κάνει την εμφάνισή της στη χώρα, όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος, Κλέαρχος Μαρουσάκης. Ο ίδιος προειδοποίησε ότι το νέο κύμα θα ξεκινήσει από το απόγευμα της Τρίτης με επίκεντρο τη δυτική Ελλάδα και θα φέρει πολλές βροχές, καταιγίδες και ανέμους που θα φτάσουν τα 10 μποφόρ.

Το σκηνικό θα αλλάξει άρδην με ραγδαίες βροχοπτώσεις σε όλη τη χώρα από την Πρωταπριλιά, δηλαδή την Τετάρτη. Ο γνωστός μετεωρολόγος έκανε έκκληση για μεγάλη προσοχή να χρειάζονται περιοχές κοντά σε βουνά και θάλασσα.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης μάλιστα, χαρακτήρισε την ημέρα ως «επικίνδυνη» με την κακοκαιρία να μετατοπίζεται την Πέμπτη πιο ανατολικά, χωρίς ωστόσο να λείπουν τα φαινόμενα και από την υπόλοιπη χώρα.

«Η Πρωταπριλιά θα είναι η πιο επιβαρυμένη ημέρα της κακοκαιρίας»

Για την Πρωταπριλιά προειδοποίησε και ο μετεωρολόγος του Mega, Γιάννης Καλλίανος. Ο ίδιος παρουσιάζοντας έναν χάρτη που αφορά την κακοκαιρία, ανέφερε ότι η αλλαγή του σκηνικού «αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα μας από το απόγευμα – βράδυ της Τρίτης έως και την Πέμπτη, με πιο δύσκολη μέρα την Τετάρτη. Βέβαια οι βροχοπτώσεις θα επιμείνουν πιθανότατα και την Παρασκευή χωρίς ωστόσο να έχουν τη δυναμική της Τετάρτης 1 Απριλίου».

«Τα πρώτα φαινόμενα θα εκδηλωθούν από το απόγευμα προς το βράδυ της Τρίτης, κυρίως με τη μορφή τοπικών βροχοπτώσεων που σταδιακά θα επεκταθούν στα Δυτικά, τα Βόρεια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και θα αρχίσουν να δυναμώνουν κυρίως προς τα Βόρεια. Ωστόσο, η Τετάρτη 1 Απριλίου αναμένεται να αποτελέσει την πιο επιβαρυμένη ημέρα, διότι το βαρομετρικό χαμηλό θα βρίσκεται σε φάση μέγιστης οργάνωσης και δραστηριότητας πάνω από την περιοχή μας», πρόσθεσε.

Ο γνωστός μετεωρολόγος επεσήμανε δε, ότι: «Ο συνδυασμός των ισχυρών ανέμων με τις έντονες βροχοπτώσεις καθιστά την κατάσταση πιο επιβαρυμένη, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι σε ορισμένες περιοχές -κυρίως εντός της κόκκινης ζώνης- τα ύψη βροχής ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 100 mm σε διάστημα 24 ωρών (Τετάρτη)».

Οι κόκκινες περιοχές

Αν δεν υπάρξουν μεγάλες αλλαγές μέσα στα επόμενα προγνωστικά στοιχεία, οι περιοχές που τα φαινόμενα πιθανώς σε τοπικό επίπεδο να παρουσιάσουν την ισχυρότερη ένταση και τη μεγαλύτερη διάρκεια μέσα στην Τετάρτη, σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, είναι οι εξής:

Ανατολική και Νότια Πελοπόννησος

Κεντρική και Ανατολική Στερεά

Αττική – Εύβοια – Σποράδες

Ανατολική, Νότια και Δυτική Θεσσαλία

Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία

Ανατολικό, Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Ο ίδιος υπογράμμισε ακόμα, πως: «Τα μέχρι στιγμής δεδομένα συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα δυναμική και οργανωμένη κακοκαιρία, η οποία απαιτεί αυξημένη προσοχή. Εκτιμάται ότι εντός των επόμενων 24–48 ωρών είναι πιθανό να εκδοθεί Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων».

«Ο κίνδυνος είναι υψηλός»

«Η Αθήνα ούτως ή άλλως έχει υποστεί αλλεπάλληλες επιπτώσεις από τέτοια φαινόμενα, ιδίως τη φετινή χρονιά. Η φετινή χρονιά ήταν μια χρονιά η οποία είχε κάμποσα χρόνια να επαναληφθεί στο παρελθόν. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με μια κατάσταση όπου ναι μεν αναγνωρίζουμε ότι ο κίνδυνος είναι υψηλός, δηλαδή όντως υπάρχει ένα θέμα που θα αρχίσει την επόμενη Τετάρτη, το απόγευμα της Τετάρτης και θα συνεχιστεί και την Πέμπτη», δήλωσε ο Ευθύμιος Λέκκας, καθηγητής Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών στο ΕΚΠΑ και πρώην πρόεδρος του ΟΑΣΠ, μιλώντας στο ΕΡΤnews..

«Βεβαίως το ύψος της βροχής θα είναι αρκετά μεγάλο, σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα που υπάρχουν, τα οποία είναι προγνωστικά, δεν μας λένε ακριβώς», συμπλήρωσε. «Θα έχουμε πολύ πιο καλή εικόνα αύριο, τη Δευτέρα και την Τρίτη, γιατί όσο προχωράμε στον χρόνο, τόσο πιο εύκολες είναι οι προβλέψεις. Θέλει μια ετοιμότητα η όλη κατάσταση, εφόσον επιβεβαιωθούν τα μοντέλα, ότι έχουμε υψηλές βροχοπτώσεις, γιατί η Αθήνα είναι ένα τρωτό σύστημα, καταλαβαίνετε ότι έτσι όπως έχει καταλήξει τις τελευταίες δεκαετίες, πολύ λίγα πράγματα μπορούμε να κάνουμε για να αποτρέψουμε κάποια πλημμυρικά φαινόμενα», επεσήμανε ο ίδιος.

Συννεφιασμένη η σημερινή ημέρα

Τη Δευτέρα θα επικρατήσει γενικά ήπιος καιρός, για τις περισσότερες περιοχές της χώρας, με λίγες νεφώσεις, οι οποίες όμως κατά διαστήματα θα πυκνώνουν.

Με τοπικές βροχές στα κεντρικά Επτάνησα, στα δυτικά της Στερεάς, στα βορειοδυτικά ορεινά ή μειονεκτικά της Πελοποννήσου, σε περιοχές του βορειοανατολικού Αιγαίου προς τη Χίο και τη Λέσβο και σε τμήματα της νοτιοδυτικής Κρήτης, στα ορεινά της Κρήτης επίσης κάποιες τοπικές μπόρες και ίσως και σε ανατολικότερες περιοχές της Κρήτης, λίγες τοπικές βροχές, εξασθενημένες, κυρίως στις ανατολικότερες, στα βόρεια παράλια και όχι στις νοτιότερες περιοχές του νησιού.

Σε ό,τι αφορά στις θερμοκρασιακές τιμές, στους 18-20 στα βόρεια, στους 18-20 τα υπόλοιπα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, στους δεκαοχτώ και στις περισσότερες νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου, στους 18 και στα Επτάνησα, καλές θερμοκρασίες σε σχέση με την μέση τιμή για την εποχή, ίσως και λίγο πιο ανεβασμένες.

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα λίγο πιο πυκνές. Θερμοκρασία από 7-20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη μια παρόμοια καιρική εξέλιξη, με λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα ελαφρώς θα πυκνώνουν. Η θερμοκρασία από 8-19 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για σήμερα 30/3/26

Σχεδόν αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Παροδικές νεφώσεις κυρίως στη Θράκη, το Ιόνιο και το ανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και την Κρήτη, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και νωρίς το πρωί στο βορειοδυτικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στο Αιγαίο θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει τους 16 με 18 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

: Στη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Στη Μακεδονία σχεδόν αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Ανεμοι : Μεταβλητοί 3 με 4 και στην κεντρική Μακεδονία νωρίς το πρωί βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

: Μεταβλητοί 3 με 4 και στην κεντρική Μακεδονία νωρίς το πρωί βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 04 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά. Ανεμοι : Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

: Σχεδόν αίθριος, με παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Ανεμοι : Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και το πρωί στις Σποράδες τοπικά 6 μποφόρ, από το απόγευμα δυτικοί και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και το πρωί στις Σποράδες τοπικά 6 μποφόρ, από το απόγευμα δυτικοί και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 05 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

: Στις Κυκλάδες σχεδόν αίθριος. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το μεσημέρι. Ανεμοι : Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, από το απόγευμα δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, από το απόγευμα δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες το πρωί στα βόρεια. Ανεμοι : Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, από αργά το απόγευμα στα νησιά του Ανατολικού Αγαίου νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, από αργά το απόγευμα στα νησιά του Ανατολικού Αγαίου νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

: Γενικά αίθριος, με λίγες παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Ανεμοι : Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, από το απόγευμα νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, από το απόγευμα νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

: Σχεδόν αίθριος, με παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Ανεμοι : Μεταβλητοί 3 με 4 και νωρίς το πρωί βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

: Μεταβλητοί 3 με 4 και νωρίς το πρωί βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για Τρίτη και Τετάρτη

Τρίτη 31 Μαρτίου

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν μετά το μεσημέρι στα δυτικά και τα βόρεια και χιονοπτώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 16 με 18 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Τετάρτη 1 Απριλίου

Κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και τα νότια και βαθμιαία και στα κεντρικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες κατά τόπους στα βόρεια θα είναι πυκνές.

Οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις, 6 με 8 και τοπικά στο Αιγαίο έως 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της.