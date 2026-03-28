ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ

Μαρινέλλα: Η τρυφερή σχέση με τον πατέρα της

«Ο πατέρας μου ήταν ανοιχτό πνεύμα και δεν με εμπόδισε ποτέ να ακολουθήσω τις επιθυμίες μου» έχει αφηγηθεί η Μαρινέλλα.

Πατέρας και κόρη: Η Μαρινέλλα στις αρχές της δεκαετίας του ‘60 με τον πατέρα της Γιώργο Παπαδόπουλο σε μια σπάνια φωτογραφία από το αρχείο της πολυαγαπημένης τραγουδίστριας και το βιβλίο που έγραψε για εκείνη ο Γιάννης Ξανθούλης με τίτλο «Οι νύχτες που έγιναν μεσημέρια», (εκδόσεις Διόπτρα), όπως δημοσιεύθηκε στο Instagram του Elena's Diary.

«Ο πατέρας μου ήταν ανοιχτό πνεύμα και δεν με εμπόδισε ποτέ να ακολουθήσω τις επιθυμίες μου», έχει δηλώσει η Μαρινέλλα, προσθέτοντας: “Ήξερε ότι είχα καλλιτεχνική φλέβα και ότι ήμουν γεννημένη για να ασχοληθώ είτε με το θέατρο είτε με το τραγούδι. Δεν θα ξεχάσω όταν, σε μικρή ηλικία, με ανέβαζε πάνω στο τραπέζι για να του τραγουδήσω. Τώρα που το σκέφτομαι, αυτός ήταν ο πρώτος μου θαυμαστής».

H Μαρινέλλα που σήμερα έφυγε από την ζωή σε ηλικία 87 ετών, θα παραμείνει ένας μύθος: Με μια καριέρα και ένα ρεπερτόριο που δεν ξαναγίνονται η τραγουδίστρια θα συνεχίσει να  μας συντροφεύει και να μας σαγηνεύει, μέσα από τα τραγούδια της. 

