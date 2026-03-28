Η Μαρινέλλα και η Βίκυ Μοσχολιού σε μία σπάνια συνάντηση τη δεκαετία του 1970

Στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 70 ο Τύπος της εποχής ήθελε να παρουσιάζει τις δύο κορυφαίες τραγουδίστριες ως αντίζηλες. Η ίδια η Βίκυ Μοσχολιού σε συνέντευξή της στον Γιώργο Λιάνη, στο περιοδικό «Επίκαιρα» το 1972, είχε πει σχετικά πως δεν έχει ζηλέψει ποτέ στη ζωή της και επαίνεσε την Μαρινέλλα ειδικά για την σκηνική της παρουσία:

Οι δυο τους θα συγεργάζονταν στα μέσα της δεκαετίας του ‘80 σε ένα εξαιρετικό σχήμα στην Θεσσαλονίκη κάνοντας πάταγο και έγιναν έκτοτε αγαπημένες φίλες. Φώναζαν χαρακτηριστικά η μία την άλλη «κουμπάρα».