Αλίκη Βουγιουκλάκη & Μαρινέλλα: Η μεγάλη φιλία ανάμεσα στις δύο σταρ 

Η Αλίκη Βουγιουκλάκη και η Μαρινέλλα, δύο από τις μεγαλύτερες σταρ της Ελλάδας, ήταν αγαπημένες φίλες από τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του '60 πριν ακόμη η Αλίκη αρνηθεί το τραγούδι «Σταλιά Σταλιά» που είχε γράψει για εκείνη ο Γιώργος Ζαμπέτας, ο οποίος κατόπιν το έδωσε στη Μαρινέλλα.

Αλίκη, Μαρινέλλα και Γιώργος Ζαμπέτας στο καμαρίνι της ηθοποιού μετά την παράσταση “Ο κόσμος της Σούζι Γουονγκ”.

Το τραγούδι έγινε τεράστια επιτυχία, η πρώτη της σόλο καριέρας της μετά τον χωρισμό από τον Στέλιο Καζαντζίδη. «Από το '60 που γνώρισα και αγάπησα την Αλίκη ήμασταν πάντα μαζί -μέχρι και το τέλος, στο νοσοκομείο. Φίλες καρδιάς ήμασταν… Ζήσαμε τόσα πολλά μαζί, και πώς να ξεχωρίσω μνήμες; Θυμάμαι τα πάντα. Και γέλια και χαρές, και γλέντια και ξενύχτια και εξομολογήσεις, και δάκρυα και πίκρες, αλλά τα κρατάω για εμένα όλα αυτά. Μια - δυο εικόνες θα σας πω…" διηγήθηκε η Μαρινέλλα, που έφυγε από την ζωή σε ηλικία 87 ετών σε συνέντευξη της στην «RealLife» το 2016:

«Θυμάμαι έντονα τα καλοκαίρια μας στον Θεολόγο, στο εξοχικό της. Ήταν απέναντι από το δικό μου, στο οποίο δεν έμεινα σχεδόν ποτέ. Με έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγε «Έλα, χριστιανή μου, να φάμε και να τα πούμε!». Πήγαινα, κάναμε μπάνιο, ξαπλώναμε σε ένα πλακόστρωτο που 'χε και τα λέγαμε. Κατέβαζε μόνη της σε μεγάλους δίσκους ουζάκια και μεζεδάκια -δεν έχω δει πιο φιλόξενο άνθρωπο, κι' εκεί και στο σπίτι της στη Στησιχόρου, που μας μαγείρευε με αγάπη. Ήταν άβαφη… Πόσο όμορφη, σαν μπουμπούκι. Με το ψάθινο καπέλο της. Λέγαμε για δουλειές, αλλά κυρίως λέγαμε για τα προσωπικά μας… Με ρωτούσε σαν παιδί. Ήταν καλή φιλενάδα -ό,τι λέγαμε έμενε πάντα μεταξύ μας, σαν να είχαμε δώσει όρκο σιωπής Γινόταν θυσία για τους φίλους της, και ας την πρόδωσαν πολλοί. Δεν θέλω να μιλάω για αυτά. Προδόθηκε και πόνεσε από συμπεριφορές υποτιθέμενων… φίλων και αντρών. Τι άλλο να σας πω;