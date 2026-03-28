Αλίκη Βουγιουκλάκη & Μαρινέλλα: Η μεγάλη φιλία ανάμεσα στις δύο σταρ 

«Ήταν καλή φιλενάδα -ό,τι λέγαμε έμενε πάντα μεταξύ μας, σαν να είχαμε δώσει όρκο σιωπής» έχει αφηγηθεί η Μαρινέλλα που έφυγε από την ζωή σε ηλικία 87 ετών, για την Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Η Αλίκη Βουγιουκλάκη και η Μαρινέλλα, δύο από τις μεγαλύτερες σταρ της Ελλάδας, ήταν αγαπημένες φίλες από τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του '60 πριν ακόμη η Αλίκη αρνηθεί το τραγούδι «Σταλιά Σταλιά» που είχε γράψει για εκείνη ο Γιώργος Ζαμπέτας, ο οποίος κατόπιν το έδωσε στη Μαρινέλλα.

Αλίκη, Μαρινέλλα και Γιώργος Ζαμπέτας στο καμαρίνι της ηθοποιού μετά την παράσταση “Ο κόσμος της Σούζι Γουονγκ”.

Το τραγούδι έγινε τεράστια επιτυχία, η πρώτη της σόλο καριέρας της μετά τον χωρισμό από τον Στέλιο Καζαντζίδη.  «Από το '60 που γνώρισα και αγάπησα την Αλίκη ήμασταν πάντα μαζί -μέχρι και το τέλος, στο νοσοκομείο. Φίλες καρδιάς ήμασταν… Ζήσαμε τόσα πολλά μαζί, και πώς να ξεχωρίσω μνήμες; Θυμάμαι τα πάντα. Και γέλια και χαρές, και γλέντια και ξενύχτια και εξομολογήσεις, και δάκρυα και πίκρες, αλλά τα κρατάω για εμένα όλα αυτά. Μια - δυο εικόνες θα σας πω…" διηγήθηκε η Μαρινέλλα, που έφυγε από την ζωή σε ηλικία 87 ετών σε συνέντευξη της  στην «RealLife» το 2016:

“Θυμάμαι έντονα τα καλοκαίρια μας στον Θεολόγο. Πήγαινα, κάναμε μπάνιο, ξαπλώναμε σε ένα πλακόστρωτο που ‘χε και τα λέγαμε” έχει αφηγηθεί η Μαρινέλλα.

«Θυμάμαι έντονα τα καλοκαίρια μας στον Θεολόγο, στο εξοχικό της. Ήταν απέναντι από το δικό μου, στο οποίο δεν έμεινα σχεδόν ποτέ. Με έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγε «Έλα, χριστιανή μου, να φάμε και να τα πούμε!». Πήγαινα, κάναμε μπάνιο, ξαπλώναμε σε ένα πλακόστρωτο που 'χε και τα λέγαμε. Κατέβαζε μόνη της σε μεγάλους δίσκους ουζάκια και μεζεδάκια -δεν έχω δει πιο φιλόξενο άνθρωπο, κι' εκεί και στο σπίτι της στη Στησιχόρου, που μας μαγείρευε με αγάπη. Ήταν άβαφη… Πόσο όμορφη, σαν μπουμπούκι. Με το ψάθινο καπέλο της. Λέγαμε για δουλειές, αλλά κυρίως λέγαμε για τα προσωπικά μας… Με ρωτούσε σαν παιδί. Ήταν καλή φιλενάδα -ό,τι λέγαμε έμενε πάντα μεταξύ μας, σαν να είχαμε δώσει όρκο σιωπής Γινόταν θυσία για τους φίλους της, και ας την πρόδωσαν πολλοί. Δεν θέλω να μιλάω για αυτά. Προδόθηκε και πόνεσε από συμπεριφορές υποτιθέμενων… φίλων και αντρών. Τι άλλο να σας πω; 

Στο πάρτι της πρεμιέρας της “Εύθυμης Χήρας” στο θερινό θέατρο “Αλίκη”.

Ήταν μια καταπληκτική ηθοποιός και στο δράμα και στην κωμωδία, ήταν έξυπνη, είχε απίστευτο χιούμορ και αυτοσαρκασμό, ήταν η φιλενάδα μου. Η αγαπημένη μου φιλενάδα, και μου λείπει τόσο πολύ πάντα. Να σας πω κάτι αστείο που είχε συμβεί; Είχαμε βγει για φαγητό και όταν ήρθαν οι κατάλογοι… δεν βλέπαμε τίποτα! Μικρά τα γράμματα… Πάω να βγάλω τα γυαλιά και μου λέει «Είσαι τρελή, δεν βλέπεις εμένα που δεν τα βάζω; Βάλ' τα μέσα, που θα μας δούνε με γυαλιά να… χαρούνε». Παίρνει, λοιπόν, τον κατάλογο, έρχεται το γκαρσόνι και της λέει «Κρατάτε ανάποδα τον κατάλογο». Γυρίζει, λοιπόν, και του λέει με περιπαιχτικό ύφος «Το έκανα επίτηδες για να δω αν θα το καταλάβεις και θα με διορθώσεις».

Έπειτα που έφυγε, γύρισε και μου είπε «Μα καλά, ούτε ότι τον κράταγα ανάποδα δεν είδες;». Κλάψαμε από τα γέλια… Πώς γελάγαμε με την Αλίκη μου, πόσο πολύ!» 

RECOMMENDED

Millennials, λεφτά και εξομολογήσεις

Τι σημαίνει να προσπαθείς να τα βγάλεις πέρα οικονομικά ως millennial το 2026;

READ NEXT

