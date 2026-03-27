Συναγερμός σήμανε στο αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας, το απόγευμα του Σαββάτου όταν ένας αλλοδαπός κρατούμενος εντοπίστηκε νεκρός στα κρατητήρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας, που τελούσε υπό διοικητική κράτηση, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Αστυνομικοί, όταν το αντιλήφθηκαν, έσπευσαν άμεσα να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ενώ ταυτόχρονα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ωστόσο, όταν το πλήρωμα του ασθενοφόρου έφτασε, διαπιστώθηκε ο θάνατός του κρατούμενου.

Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Ενημερώθηκε ο εισαγγελέας, ενώ στον χώρο μετέβη και ιατροδικαστής, προκειμένου να εξετάσει τη σορό και να διερευνήσει τα αίτια θανάτου.

Εντύπωση προκαλεί πάντως το γεγονός ότι λίγες ώρες νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο ίδιος κρατούμενος είχε εμφανίσει αδιαθεσία. Περίπου στη 01:30, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις. Μετά την ολοκλήρωσή τους, κρίθηκε ότι μπορούσε να επιστρέψει στα κρατητήρια και επανήλθε στον χώρο κράτησης, λίγο μετά τις 10 το πρωί.

Τα αποτελέσματα αυτών των εξετάσεων έχουν ήδη τεθεί υπόψη του ιατροδικαστή, ο οποίος καλείται τώρα να συνθέσει την πλήρη εικόνα των γεγονότων. Το τι ακριβώς συνέβη και οδήγησε στον θάνατο του κρατουμένου αποτελεί βασικό αντικείμενο της έρευνας.

Απαντήσεις αναμένονται να δώσει η νεκροψία – νεκροτομή, που θα προσδιορίσει τα ακριβή αίτια θανάτου, ενώ παράλληλα εξετάζονται όλες οι παράμετροι, από το ιατρικό ιστορικό μέχρι τις συνθήκες κράτησης.

Την ίδια στιγμή, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών βρέθηκε στο σημείο και προχώρησε σε καταγραφή και φωτογράφηση του χώρου, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας.