Έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για τον θάνατο δύο κρατουμένων στις φυλακές Κορυδαλλού, οι οποίοι συμμετείχαν σε θεραπευτικό πρόγραμμα. Οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα νεκροψίας και τοξικολογικών εξετάσεων, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο χρήσης επικίνδυνου «κοκτέιλ» ουσιών μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Συμμετείχαν σε πρόγραμμα απεξάρτησης

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, οι δύο κρατούμενοι συμμετείχαν από τις αρχές Μαρτίου, σε θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης, που υλοποιείται στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κορυδαλλού, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ).

Μετά το περιστατικό, ενημερώθηκε άμεσα το υγειονομικό προσωπικό, ενώ κλιμάκιο του οργανισμού μετέβη στη φυλακή για να συνδράμει στη διερεύνηση της υπόθεσης. Σύμφωνα με τους αρχικούς ελέγχους στους συμμετέχοντες του προγράμματος, δεν προέκυψαν ενδείξεις ότι τα περιστατικά συνδέονται με τη διαδικασία χορήγησης της θεραπευτικής αγωγής, η οποία πραγματοποιείται υπό ιατρική παρακολούθηση και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί η αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ διατάχθηκαν νεκροψία – νεκροτομή και τοξικολογικές εξετάσεις, προκειμένου να προσδιοριστούν με ακρίβεια τα αίτια θανάτου. Η προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα.

Πληροφορίες για χρήση ναρκωτικών

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, τρεις κρατούμενοι από τη Β’ πτέρυγα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο των φυλακών. Δύο από αυτούς, ένας 47χρονος Έλληνας και ένας 43χρονος από το Μπαγκλαντές, κατέληξαν, ενώ ένας 29χρονος από τη Μαυριτανία νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι κρατούμενοι λάμβαναν μεθαδόνη στο πλαίσιο θεραπείας απεξάρτησης, ωστόσο φαίνεται ότι είχαν πρόσβαση και σε άλλες ουσίες, όπως ψυχιατρικά φάρμακα και το συνθετικό ναρκωτικό «σίσα», δημιουργώντας ένα επικίνδυνο «κοκτέιλ», που εξετάζεται ως πιθανή αιτία των θανάτων.

Οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία αναμένεται να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.