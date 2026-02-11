Ενώπιον του μικτού ορκωτού δικαστηρίου ξεκίνησε η δίκη των τριών αστυνομικών που κατηγορούνται για ομαδικό βιασμό σε βάρος 19χρονης μέσα στο Α.Τ. Ομονοίας τον Οκτώβριο του 2022.Οι δύο αστυνομικοί, της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. , φέρονται να οδήγησαν το θύμα στα αποδυτήρια του τμήματος όπου την βίασαν διαδοχικά, ενώ ο τρίτος κατηγορούμενος δικάζεται για συνέργεια στις πράξεις των συναδέλφων του.

Οι κατηγορούμενοι αρνούνται όσα τους καταλογίζονται. Η «καταγγέλουσα κατέθεσε σήμερα στο δικαστήριο, όπου περιέγραψε όσα φρικτά ισχυρίζεται ότι υπέστη από τους κατηγορουμένους. «Φοβόμουν ότι θα πέθαινα» είπε στους δικαστές , εξιστορώντας ότι η αρχή της υπόθεσης ήταν όταν προσέγγισε τους δύο αστυνομικούς της ΔΙΑΣ στο Θησείο για να τους ρωτήσει εάν θα είχε κάποιο πρόβλημα από έλεγχο που είχε κάνει η Επιθεώρηση Εργασίας στο μαγαζί που εργαζόταν ανασφάλιστη.

Όπως είπε η γυναίκα, οι κατηγορούμενοι της είπαν να μεταβεί στο ΑΤ Ομονοίας, όπου και πήγε. Εκεί οι αστυνομικοί την οδήγησαν στα αποδυτήρια, όπου, όπως περιέγραψε, ο ένας από αυτούς ξεκίνησε να την φιλάει. «Στην αρχή δεν αντέδρασα. Δεν ήταν αυτό που ήθελα να κάνω, δεν είχε υπάρξει κάποιο φλερτ..ήμουν σε σοκ. Όταν με φίλησε, τον φίλησα κι εγώ για να σηκωθώ να φύγω» κατέθεσε η 19χρονη.

Πρόεδρος: Φύγατε;

Μάρτυρας: Δεν μπόρεσα.

Πρόεδρος: Γιατί;

Μάρτυρας: Έβγαλε τη ζώνη του, είχε και το όπλο υπηρεσίας. Το έβαλε δίπλα μου. Εγώ φοβούμενη και επειδή ο πατέρας μου είναι βίαιος, από το σοκ που πέρασα είχα μείνει… Η μάρτυρας είπε πως αντιμετωπίζει με φόβο το άλλο φύλο, με τον πρόεδρο να της επισημαίνει, πως εν προκειμένω, με τους δύο αστυνομικούς αρχικά η επικοινωνία της είναι φυσιολογική.

Πρόεδρος: Μιλήσατε, αλλάξατε τηλέφωνα… Ενώ επικαλείστε ότι δεν έχετε υγιή ψυχολογία με το άλλο φύλο, μας λέτε ότι με τους αστυνομικούς δεν δυσκολεύεστε να γνωριστείτε…

Μάρτυρας: Ήταν αστυνομικοί, ήμουν στο τμήμα. Δεν έβαλε ο νους μου – ήμουν 19 χρονών – ότι θα κακοποιηθώ. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχα κακό συναίσθημα. Όπως κατέθεσε η μάρτυρας, δεν μπορούσε να αντιδράσει γιατί είχε παγώσει από το σοκ: «Δεν μπορούσα να κλωτσήσω, να χτυπήσω, να δείξω ότι δεν συναινώ… Δεν μπορούσα να διαχειριστώ, έτρεμαν τα χέρια μου, τα πόδια μου». Η γυναίκα συνέχισε την κατάθεση της υπό βροχή ερωτήσεων από έδρας, για όσα περιέγραφε ότι συνέβησαν με τον πρώτο κατηγορούμενο και εν συνεχεία με τον δεύτερο, ο οποίος εμφανίστηκε στον χώρο και, όπως κατέθεσε, την αγνόησε όταν «του είπα ότι έγινε κάτι χωρίς τη θέλησή μου». Η γυναίκα είπε πως “όταν ζητούσα βοήθεια ξεκίνησε να φιλά στο λαιμό… Ενώ ζητούσα βοήθεια ξεκίνησε να κάνει το ίδιο».

Πρόεδρος: Του είπατε να καλέσει βοήθεια; Του είπατε ότι θέλετε να καταγγείλετε κάτι;

Μάρτυρας: Όχι δεν είχα το κουράγιο…

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 23 Μαρτίου.