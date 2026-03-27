Στην αντεπίθεση περνά η κυβέρνηση καθώς άνοιξε νέος κύκλος συζητήσεων μετά τη δικαστική απόφαση με την οποία καταδικάστηκαν τέσσερις κατηγορούμενοι για τη χρήση του κακόβουλου λογισμικού predator στην Ελλάδα.

Η απόφαση αυτή που είναι πρωτόδικη ρίχνει όλη την ευθύνη στον επικεφαλής της εταιρίας Intellexa Ταλ Ντίλιαν και των συνεργατών του στην Ελλάδα αφήνει ωστόσο στο σκεπτικό της σοβαρές υπόνοιες οτι οι έρευνες για την πολύκροτη υπόθεση δεν έχουν ολοκληρωθεί ώστε να υπάρξει πλήρης διαλεύκανσή της.

Μετά την απόφαση αυτή, έχουμε ενόχους αλλά δεν υπάρχουν τα κρίσιμα στοιχεία εκείνα που προκαλούν και τις αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό.

– Ποιος έδωσε την εντολή να γίνουν παρακολουθήσεις σε υπουργούς, ανώτατους αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, δικαστικούς, επιχειρηματίες και δημοσιογράφους;

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

– Ποιες είναι οι πληροφορίες που κατεγράφησαν και πόσο σημαντικές είναι;

– Ποιός τις χρησιμοποίησε και με ποιο αποτέλεσμα ή ποιος θα τις χρησιμοποιήσει στο μέλλον;

– Υπάρχει αυτό το υλικό κάπου αποθηκευμένο και πού;

– Ποιος ή ποιοι έχουν πρόσβαση στο υλικό των παρακολουθήσεων;

Tα ερωτήματα αυτά δεν έχουν απαντηθεί και αν σήμερα υπάρχουν τέσσερις καταδικασμένοι ιδιώτες με την κυβέρνηση να τονίζει οτι δεν υπάρχει διασύνδεση των κρατικών υπηρεσιών μαζί τους, γιατί δεν αναρωτιέται κανείς για ποιο λόγο οι άνθρωποι αυτοί αποφάσισαν μία τόσο παράτολμη ενέργεια η οποία τελικά τους οδήγησε στο δικαστήριο.

Τα ερωτήματα πολλά και αναπάντητα. Ωστόσο, πράγματι υπάρχει το πόρισμα του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση ο οποίος μετά την έρευνά του κατέληξε ότι οι τέσσερις αυτοί άνθρωποι του predator θα πρέπει να περάσουν από δίκη και ότι καμία κρατική υπηρεσία δεν έχει σχέση μαζί τους.

Η συνεργασία με την ΕΥΠ

Στο δικαστήριο όμως απεδείχθησαν άλλα πράγματα από αυτά που έβγαλε η έρευνα του κ. Ζήση. Για παράδειγμα, ο άνθρωπος που είχε στην κατοχή του την επίμαχη κάρτα sim στο κινητό του τηλέφωνο από το οποίο έφυγαν τα μηνύματα – παγίδες, είπε ότι του την έδωσε κάποιος ο οποίος συνεργάζεται με την κρατική υπηρεσία πληροφοριών.

Ακόμα, υπάλληλοι της Υπηρεσίας αλλά και γνώστες του αντικειμένου κατέθεσαν ότι δεν θα ήταν ποτέ δυνατόν να έχει εγκατασταθεί ένας τέτοιας έκτασης μηχανισμός παρακολουθήσεων και να μην το είχαν αντιληφθεί οι κρατικές υπηρεσίες ασφάλειας.

Νέες έρευνες

Τα ζητήματα αυτά και άλλα πολλά θα πρέπει τώρα να τα αναζητήσουν οι νέες έρευνες που θα προκύψουν ενώ εξακολουθεί να προκαλεί αρνητική εντύπωση, αν μη τι άλλο, η απάθεια με την οποία οι παρακολουθούμενοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι παρακολουθούν την υπόθεση χωρίς να έχουν καν τη διάθεση να μάθουν ποιος τους παρακολούθησε, για ποιο λόγο και τι προτίθενται να πράξουν με το υλικό που κατεγράφη.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντα στο mega, τόνισε ότι η δικαιοσύνη «μάλιστα σε ανώτατο επίπεδο έχει πει ότι δεν υπάρχει ευθύνη κρατικού λειτουργού και παρέπεμψε τους τέσσερις αυτούς ιδιώτες να δικαστούν σε πρώτο βαθμό, όπου και καταδικάστηκαν».

Σχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις του επικεφαλής της Intellexa Ταλ Ντίλιαν ότι το predator πωλείται μόνο σε κρατικές υπηρεσίες και ότι δεν έχει πρόσβαση στη χρήση του μετά την πώληση του λογισμικού ο κ. Μαρινάκης είπε ότι «μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό και έχει τη θέση του κατηγορούμενου σε δεύτερο βαθμό». «Οταν έρθει η ώρα, εκείνοι που θεωρεί εκείνος, ως ισχυρισμούς, θα διατυπωθούν στο δικαστήριο. Το δικαστήριο δε θα το κάνουμε ούτε εδώ, ούτε στη Βουλή, ούτε σε οποιοδήποτε άλλο τηλεοπτικό παράθυρο».

Τα περί εθνικής ασφάλειας

Απαντώντας στις κατηγορίες εκ μέρους της αντιπολίτευσης ότι κινδυνεύει η εθνική ασφάλεια της χώρας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ζήτημα.