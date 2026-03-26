Στην αμαρτωλή ιστορία με τις υποκλοπές που έχει πάρει νέες διαστάσεις μετά τις δηλώσεις Ντίλιαν, που επί της ουσίας δείχνουν την κυβέρνηση, δεν κρύβω ότι μου κάνει εντύπωση η σιωπή του Πρωθυπουργού. Προφανώς κινείται στη λογική ότι το θέμα δεν πουλάει, δεν ενδιαφέρει τον κόσμο.

Μάλιστα. Και τι ενδιαφέρει τον κόσμο; Αν κρίνουμε από τις εβδομαδιαίες αναρτήσεις του κ. Μητσοτάκη τον κόσμο ενδιαφέρει περισσότερο ότι το ελληνικό κράτος κατάφερε να επαναπατρίσει ανθρώπους που είχαν πάει στο Ντουμπάι για ..δουλειές μαζί με τα κατοικίδια τους.

Προσπερνώ τη λογική ότι θέμα, είναι αυτό που στις δημοσκοπήσεις δείχνει να αφορά ή όχι τον (πολύ) κόσμο. Αν είναι έτσι τα πράγματα, αν δηλαδή η σπουδαιότητα ενός θέματος εξαρτάται από το πόσο πολύ πουλάει, τότε ας ασχοληθούμε με τους διάφορους influencer και τα καθημερινά τους κατορθώματα.

Δεν θέλω να μπω στη σφαίρα της συνωμοσιολογίας. Κρατάω την επίσημη εκδοχή. Ότι δηλαδή κάποιοι ιδιώτες δεν είχαν τι να κάνουν στον ελεύθερο χρόνο τους, είχαν λεφτά για πέταμα και αγόρασαν ένα πανάκριβο σύστημα για να παρακολουθούν το μισό υπουργικό συμβούλιο και τους επικεφαλής των Ενόπλων Δυνάμεων και να κάνουν πλάκα.

Ακόμα και αν είναι έτσι,, το θέμα δεν πρέπει να απασχολήσει τον Πρωθυπουργό; Δεν ενδιαφέρεται, για παράδειγμα, να μάθει αν στις συνομιλίες αυτές ειπώθηκαν τίποτα κρατικά μυστικά; Δεν τον νοιάζει που κάποιοι ιδιώτες μπόρεσαν να έχουν πρόσβαση στα όσα έλεγαν οι υπουργοί του; Δεν τον ενδιαφέρει που κάποιοι ιδιώτες μπόρεσαν να ακούν τους αρχηγούς του στρατού, του ναυτικού και της αεροπορίας;

Δεν τον ενδιαφέρει μια υπόθεση κατασκοπείας; Την αναλαμβάνει η Δικαιοσύνη και εμείς δεν κάνουμε τίποτα;

Δεν προκαλεί εντύπωση στον Πρωθυπουργό αυτό που καταγράφεται σε ξεχωριστό κεφάλαιο για τους παρακολουθούμενους; Ότι δηλαδή όπως λέει ο εισαγγελικός λειτουργός «μπορεί να παρατηρηθεί μια μεγάλη απροθυμία που διαπιστώθηκε στους στόχους του predator να δώσουν τα τηλέφωνά τους προς εξέταση, να υποβάλλουν εγκλήσεις ή έστω να παραστούν και ως απλοί μάρτυρες στο ακροατήριο του δικαστηρίου αυτού;»

Που να οφείλεται αυτή η απροθυμία όταν μάλιστα «είναι πιθανό να είχαν πατήσει τα σχετικά λινκ και με αυτόν τον τρόπο να είχε εγκατασταθεί στο κινητό τους παράνομο λογισμικό παρακολούθησης.» Μήπως οι παρακολουθούμενοι δεν θέλουν να μπλέξουν περισσότερο και με καταστάσεις που τους ξεπερνούν;

Πως για παράδειγμα μπορεί να εξηγηθεί η στάση του κ. Άδωνι Γεωργιάδη; Χάλασε τον κόσμο επειδή τον κατέγραφε η Ζωή Κωνσταντοπούλου να τρώει κράκερς αλλά δεν τρέχει και κάτι που παρακολουθούσαν το τηλέφωνο του. Γιατί τον ενοχλεί το ελάσσον και δεν ενδιαφέρεται για το μείζον;

Όλα αυτά μοιάζουν, το λιγότερο, περίεργα. Ακατανόητα. Και έρχονται να θέσουν στο τραπέζι υπό μορφή ερωτήματος το παλιό καλό σύνθημα.

Είναι η σιωπή συνενοχή ή δεν είναι;