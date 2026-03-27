Στον απόηχο των νέων αποκαλυπτικών δηλώσεων, άκρως πιεστικών προς την κυβέρνηση, του Ταλ Ντίλιαν, την επόμενη Παρασκευή -εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου- αναμένεται να πραγματοποιηθεί η προ ημερησίας συζήτηση για το κράτος δικαίου και τις υποκλοπές.

Αυτό γίνεται μετά από σχετικό αίτημα του προέδρου του ΠαΣοΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Όπως σημειώνει ο Βηματοδότης, παρότι η κυβέρνηση, το προηγούμενο διάστημα, επιχειρούσε να υποβαθμίσει το θέμα, τονίζοντας ότι «αφορά ιδιώτες», φαίνεται να πιέζεται ιδιαιτέρως, όσο αποκαλύπτονται κι άλλες πτυχές της σοβαρής αυτής υπόθεσης.

Μάλιστα, μαθαίνω ότι πάρα πολλοί υπουργοί είναι ιδιαίτερα ανήσυχοι για τις εξελίξεις και δεν αποκλείουν ακόμα και εκλογές, υπό το βάρος των νέων αποκαλύψεων.

Τι λένε στη Χαριλάου Τρικούπη

Την ίδια ώρα στο ΠαΣοΚ ετοιμάζονται για τη μάχη στη Βουλή. «Θα το πιούν το πικρό ποτήρι γουλιά-γουλιά», λένε στελέχη του κόμματος σύμφωνα με τον Βηματοδότη.

Στη Χαριλάου Τρικούπη, ωστόσο, δε βιάζονται. Και στα δημοσιεύματα που θέλουν την αξιωματική αντιπολίτευση να καταθέτει άμεσα πρόταση μομφής, απαντούν με το σιβυλλικό: «τα βήματα θα γίνουν σιγά-σιγά και με τη σειρά».

Την ίδια ώρα, πληθαίνουν οι πληροφορίες που θέλουν πέντε τουλάχιστον παρακολουθούμενους με predator, να καταθέτουν μηνύσεις για κατασκοπεία. Η απόφαση έχει ληφθεί, ωστόσο αυτό που περιμένουν οι συνήγοροί τους, είναι το πού θα χρεωθεί η δικογραφία για την κατασκοπεία, όπως απεφάνθη το Μονομελές Πρωτοδικείο.