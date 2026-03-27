Είναι ένα καθιερωμένο ραντεβού της ομογένειας που κάθε χρόνο εκτελείται με σχεδόν ιεροτελεστική ακρίβεια στον Λευκό Οίκο.

Υπό τους ήχους του προεδρικού εμβατηρίου «Hail the Chief», οι επιβλητικές πόρτες της ανατολικής πτέρυγας ανοίγουν διάπλατα πριν προαναγγελθεί η άφιξη του αμερικανού προέδρου. Σύντομα εμφανίζεται στη σκηνή συνοδευόμενος από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής για τον εορτασμό της Ημέρας της Ελληνικής Ανεξαρτησίας.

Πρόκειται για μια παράδοση που ξεκίνησε από την πρώτη επίσκεψη που έκανε μια μικρή ομάδα ομογενών, πριν από 40 χρόνια, στο Οβάλ Γραφείο του Ρόναλντ Ρέιγκαν και εξελίχθηκε με την πάροδο των ετών στη γνωστή πλέον μεγάλη δεξίωση για την 25η Μαρτίου.

Από εκείνη την αρχική ομάδα, δύο πρόσωπα παραμένουν μέχρι σήμερα εν ζωή. Ο πατέρας Αλέξανδρος Καρλούτσος και ο Δημήτρης Πανάγος, φωτογράφος της Αρχιεπισκοπής, ο οποίος, τέσσερις δεκαετίες μετά, βρισκόταν στην αίθουσα καταγράφοντας τη στιγμή.

Μόνο που φέτος τα πράγματα εξελίχθηκαν λίγο διαφορετικά, καθώς εν μέσω ενός ανοιχτού πολέμου το πρόγραμμα του αμερικανού προέδρου ήταν συμπιεσμένο. Όπως φάνηκε, χρόνος για περιττές φιέστες δεν υπήρχε. Έτσι, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν υπέγραψε δημόσια τη διακήρυξη για την ελληνική ανεξαρτησία ούτε χάρισε στους φωτογράφους τη χαρακτηριστική στιγμή που πετάει στους παρευρισκόμενους την προεδρική πένα του.

Ο λόγος ήταν ότι ο Τραμπ είχε προγραμματισμένη συνέντευξη στο Fox News. Από την πρώτη στιγμή έγινε εμφανής η βιασύνη του και, όπως μάλιστα παρατήρησαν οι παλιοί της ομογένειας, ήταν η πρώτη φορά που ο πρόεδρος βιάστηκε να πάρει πρώτος τον λόγο χωρίς να περιμένει να μιλήσει ο φιλοξενούμενος Αρχιεπίσκοπος.

Παρόλα αυτά, μπροστά σε ένα φιλικό ακροατήριο που τον αποθέωνε, ο πρόεδρος Τραμπ δεν αντιστάθηκε στην πίεση του χρόνου και μίλησε για σχεδόν 12 λεπτά. Σε αυτό το διάστημα εμφανίστηκε χαλαρός και ευδιάθετος, με το γνώριμο χιούμορ που του αναγνωρίζουν τόσο οι φίλοι όσο και οι εχθροί του. Έτσι, αστειεύτηκε για τα καλά γονίδια που έχουμε ως απόγονοι των Σπαρτιατών, του Σωκράτη και του Αριστοτέλη, αλλά και για τα πιο «δύσκολα» ελληνικά ονόματα που κλήθηκε να προφέρει, όπως αυτό του βουλευτή Χαριδόπουλου.

Όσο όμως και να θέλει κανείς, δύσκολα περνά απαρατήρητο ότι μέσα σε δώδεκα λεπτά δεν βρέθηκε ούτε μία κατάλληλη στιγμή για μια πολιτική αναφορά. Δεν ακούστηκαν έστω δύο λέξεις για τη διμερή σχέση με την Ελλάδα. Αυτό, βεβαίως, για ορισμένους ίσως λειτούργησε και ανακουφιστικά. Στο ιδιαίτερο πολιτικό περιβάλλον της εποχής Τραμπ φαίνεται ότι δεν έχει περάσει απαρατήρητη η δήλωση του έλληνα πρωθυπουργού ο οποίος, όταν ρωτήθηκε τι θα απαντούσε σε ενδεχόμενο αίτημα για αποστολή ελληνικών πλοίων στο Στενό του Ορμούζ, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν θα εμπλακεί σε καμία δραστηριότητα όσο υπάρχουν στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Με αυτό το δεδομένο, ο περιορισμός στις κοινοτοπίες που αφορούν τη δημοκρατία, την αρχαία αρχιτεκτονική και τον Αριστοτέλη μπορεί να ιδωθεί ως μια ασφαλής πεπατημένη που περιόρισε τον κίνδυνο ενός «ατυχήματος» από τα λεγόμενα ενός προέδρου που φημίζεται για την παρορμητικότητά του.

Μήνυμα Αρχιεπισκόπου για Ελλάδα-Κύπρο: Η απρόοπτη ερώτηση

Σε αντίθεση με την ομιλία Τραμπ, η τοποθέτηση του Αρχιεπισκόπου περιείχε και πολιτικό περιεχόμενο. Αναφερόμενος στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, ο Αρχιεπίσκοπος έκανε λόγο για μια στρατηγική συμμαχία που υπερβαίνει τη βαθιά φιλία και τον αμοιβαίο σεβασμό, ενισχυόμενη σε κρίσιμους τομείς όπως η άμυνα, η ενέργεια και η ναυτιλία.

Ιδιαίτερη στιγμή στην αίθουσα αποτέλεσε η αναφορά του Αρχιεπισκόπου στο Κυπριακό, που απέσπασε ίσως το πιο δυνατό χειροκρότημα. Όπως είπε, «κύριε πρόεδρε, σας είμαστε βαθιά ευγνώμονες για τη στήριξή σας προς την Ελλάδα και για τη στήριξή σας στον αγώνα για δικαιοσύνη στην Κύπρο. Αναγνωρίζετε ότι η Ελλάδα αποτελεί φάρο σταθερότητας και ευημερίας στην περιοχή».

Και φυσικά ο Αρχιεπίσκοπος δεν θα μπορούσε να μην ευχαριστήσει τον πρόεδρο Τραμπ για τη στήριξή του στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και στην επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. «Σας ευχαριστούμε, κύριε πρόεδρε, για την αταλάντευτη στήριξή σας στην πνευματική αποστολή του Πατριαρχείου μας. Και, βεβαίως, για τη συνεχιζόμενη προσπάθεια επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Επίσης, σας ευχαριστούμε που θέσατε το ζήτημα αυτό στον πρόεδρο Ερντογάν τον περασμένο Οκτώβριο».

Στο ίσως πιο «τραμπικό» στιγμιότυπο της ημέρας, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν κρατήθηκε και θέλησε να τσεκάρει εάν όντως ο Ερντογάν άκουσε αυτά που του είπε. «Και σας αντιμετώπισε καλά, σωστά;» ρώτησε.

Στα λίγα δευτερόλεπτα που είχε για να απαντήσει σε αυτή την αυθόρμητη στιγμή που έκρυβε παγίδες, ο Αρχιεπίσκοπος απέφυγε τις αναλύσεις και θέλησε να δείξει στον Τραμπ ότι η παρέμβασή του έπιασε τόπο, προκειμένου να διατηρήσει ζωντανό το ενδιαφέρον του για την έκβαση του θέματος. «Πολύ καλά. Και σεβάστηκε όσα ζητήσατε», απάντησε ο Ελπιδοφόρος, με τον Τραμπ να απαντά «ευχαριστώ».

«Φαναριώτικη Διπλωματία» 2.0 στον Λευκό Οίκο: Από τον Μέγα Κωνσταντίνο στον Μέγα Βασίλειο

Όποιος βρίσκεται στη σκηνή ή στον καναπέ του Οβάλ Γραφείου μαζί με τον Τραμπ καλό είναι να είναι διαβασμένος και προετοιμασμένος για κάθε ενδεχόμενο. Υπό αυτό το πρίσμα, ο Αρχιεπίσκοπος μελέτησε και δανείστηκε το εγχειρίδιο μιας σειράς ξένων ηγετών, οι οποίοι έχουν δωρίσει ιδιαιτέρως πολύτιμα διπλωματικά δώρα και έχουν βρει ευρηματικούς τρόπους για να επαινέσουν την ηγεσία του Τραμπ.

Όπως είναι γνωστό, ο Αρχιεπίσκοπος πέρυσι είχε κολακεύσει έξυπνα τον Τραμπ δωρίζοντάς του τον σταυρό του Μέγα Κωνσταντίνου. Τα όσα είχε πει καταδεικνύουν τη «βυζαντινή διπλωματία» που κομίζει από την εμπειρία του στο Φανάρι, καθώς εντέχνως δεν είχε προβεί σε μια επιθετική προβολή διεκδικήσεων αλλά στην καλλιέργεια μιας εικόνας που συνδέει θετικά στο μυαλό του Τραμπ την ελληνοαμερικανική κοινότητα.

Φέτος, ωστόσο, έπρεπε να βρεθεί κάτι διαφορετικό και έτσι από τον σταυρό του Μεγάλου Κωνσταντίνου περάσαμε στην προσευχή του Μέγα Βασιλείου που ευλογεί τους ηγέτες των κρατών σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε περίοδο πολέμου.

«Προσευχόμαστε ώστε ο Θεός να σας ευλογεί πάντοτε, κύριε πρόεδρε, διότι σε κάθε ενορία, σε κάθε ακολουθία στην Αρχιεπισκοπή μας, προσευχόμαστε για τη χώρα μας, τον πρόεδρο, όλους όσοι υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και τις ένοπλες δυνάμεις όπου κι αν βρίσκονται. Είθε εσείς, η Πρώτη Κυρία, η οικογένειά σας, η κυβέρνησή σας και οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μας να απολαμβάνετε άριστη υγεία, μακροζωία, χάρη και δύναμη», είπε ο Αρχιεπίσκοπος πριν ξεκινήσει την προσευχή.

Πάντως ο Τραμπ, παρά το γεγονός ότι φαινόταν βιαστικός, εμφανίστηκε να σέβεται τη στιγμή, στρέφοντας το κεφάλι του προς το έδαφος και κρατώντας τα μάτια του κλειστά μέχρι την ολοκλήρωσή της προσευχής.