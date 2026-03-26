Η 25χρονη Νοέλια Καστίγιο που περίμενε την ευθανασία για περισσότερες από 600 ημέρες, πέθανε το απόγευμα της Πέμπτης 26 Μαρτίου, αφού έλαβε την υποβοηθούμενη αυτοκτονία σε κέντρο υποβοηθούμενης διαβίωσης στη Βαρκελώνη, όπου νοσηλευόταν.

Όπως αναφέρει η El Pais, ακόμα και την ύστατη στιγμή, η υπερσυντηρητική οργάνωση «Χριστιανοί Δικηγόροι» επιχείρησε να αποτρέψει την ευθανασία εκ μέρους του πατέρα της, όμως δεν τα κατάφερε.

«Η ευθανασία της Νοέλια έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Ζητούμε προσευχές για την ψυχή της και την οικογένειά της. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη» ανέφερε στο μήνυμά της η οργάνωση.

Μάχη με την οικογένειά της

Η 25χρονη Νοέλια υπέφερε από συνεχείς πόνους και έντονη ψυχική οδύνη, όπως διαπίστωσε ανεξάρτητη επιτροπή ειδικών που αξιολόγησε την περίπτωσή της και η οποία εποπτεύει την εφαρμογή της νομοθεσίας για την ευθανασία.

Ωστόσο, η νεαρή κοπέλα χρειάστηκε να περιμένει 601 ημέρες μέχρι να εφαρμοστεί το δικαίωμά της στην ευθανασία.

Βέβαια, η 25χρονη δεν είχε να «παλέψει» μόνο με τις κρατικές υπηρεσίες, αλλά και με την ίδια της την οικογένεια, καθώς είχε μια μεγάλη δικαστική διαμάχη με τον πατέρα της, ο οποίος είχε βάλει στόχο να μπλοκάρει τη διαδικασία.

Εκπροσωπούμενος από τους «Χριστιανούς Δικηγόρους», προσπάθησε να μπλοκάρει τη διαδικασία, όμως πέντε δικαστικά όργανα απέρριψαν το αίτημά του. Μάλιστα, λίγες ώρες πριν την ευθανασία της Νοέλια, απορρίφθηκε και η τελευταία προσφυγή του πατέρα της.

«Θέλω να πεθάνω όμορφη»

Η ευθανασία της 25χρονης είχε προγραμματιστεί για το απόγευμα της Πέμπτης.

Το τελευταίο βράδυ το πέρασε με τη μητέρα της, ενώ τις τελευταίες ώρες βρέθηκαν κοντά της και άλλα μέλη της οικογένειας. Ωστόσο, η ίδια είχε εκφράσει την επιθυμία να είναι μόνη τη στιγμή της διαδικασίας.

«Θέλω να πεθάνω όμορφη, θα φορέσω το πιο ωραίο φόρεμα που έχω και θα βαφτώ», είχε πει. Ζήτησε να γίνει η διαδικασία στο δωμάτιό της, που θεωρούσε τον πιο ασφαλή χώρο. «Είπα στην οικογένειά μου ότι μπορούν να έρθουν να με αποχαιρετήσουν, αλλά όχι όταν θα μου κάνουν την ένεση. Δεν θέλω κανέναν μέσα, δεν θέλω να με δουν να κλείνω τα μάτια μου», είχε δηλώσει.