Η πολιτική ηγεσία της χώρας μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου αμέσως μετά το τέλος της στρατιωτικής παρέλασης στέλνοντας το δικό της μήνυμα ενότητας.

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας επεσήμανε την ανάγκη να τιμήσουμε τους αγωνιστές του 1821 «ασκώντας την ελευθερία ενωμένοι, μονιασμένοι και με ευθύνη»

Όπως είπε «σήμερα γιορτάζουμε και τιμούμε την απελευθερωτική επανάσταση του 1821 που ξέσπασε πριν 205 χρόνια κηρύσσοντας ενώπιον θεού και ανθρώπων την πολιτική ύπαρξη του Ελληνικού Έθνους. Η επανάσταση ξεκίνησε κόντρα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και κόντρα σε όλα τα ποσοτικά δεδομένα και οδήγησε στο 1830 στη διεθνή αναγνώριση. Συνεχίστηκε το 1864, στους Βαλκανικούς πολέμους έως και το 1947 με την απελευθέρωση των Δωδεκανήσων».

«Αυτή τη δοξασμένη αφετηρία γιορτάζουμε σήμερα με την κατοχυρωμένη ελευθερία μέσα σε έναν κόσμο που είναι πολλαπλά ταραγμένος και αβέβαιος» πρόσθεσε ο κ. Τασούλας.

«Το 1821 οι πρόγονοι μας ανέλαβαν την ευθύνη της ελευθερίας, σήμερα εμείς ας τους τιμήσουμε ασκώντας την ελευθερία ενωμένοι, μονιασμένοι και με ευθύνη. Αυτό αξίζει στους αγωνιστές του 1821, ως μάθημα δικό μας προς εκείνα τα διδάγματα. Χρόνια πολλά για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου» κατέληξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Μητσοτάκης: «Αναγκαιότητα και όχι πολυτέλεια η επένδυση στις Ένοπλες Δυνάμεις»

«Ο αέρας που φύσηξε σήμερα δυνατός στο Σύνταγμα, ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη δήλωσή του μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής παρέλασης «ήταν ένας άνεμος ελπίδας, αισιοδοξίας και αυτοπεποίθησης. Πιστεύω ότι όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες που παρακολούθησαν είτε ζωντανά, είτε από τους δέκτες της τηλεόρασης, τη σημερινή εντυπωσιακή παρέλαση, μόνο υπερηφάνεια μπορεί να αισθάνθηκαν για τις ένοπλες δυνάμεις μας. Για αυτό το αόρατο νήμα, το οποίο συνδέει τους εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς με τα πιο υπερσύγχρονα drone συστήματα, τα οποία είχαμε την ευκαιρία να απολαύσουμε σήμερα.

Ζούμε σε εξαιρετικά ταραγμένους καιρούς. Η επένδυση στην εθνική άμυνα δεν συνιστά πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα, προκειμένου η χώρα να είναι ασφαλής και να προβάλλει πάντα ως ένας πόλος, ως ένας φάρος σταθερότητα σε μια εξαιρετικά ταραγμένη εποχή. Μια χώρα η οποία δεν προστατεύει μόνο τα δικά της σύνορα, μια δύναμη ειρήνης, μια χώρα η οποία προστατεύει έμπρακτα και τον ελληνισμό της Κύπρου. Όμως σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς δεν αρκεί μόνο η ισχυρή αποτρεπτική δυνατότητα των ενόπλων δυνάμεων προκειμένου η χώρα να προβάλλει με επάρκεια την εθνική της ισχύ.

Απαιτείται κάτι ακόμα. Απαιτείται η εθνική ενότητα και τη δυνατότητα να μπορούμε να ξεχωρίζουμε τα μεγάλα, αυτά που έχουν να κάνουν με τον πυρήνα των εθνικών μας συμφερόντων από τα μικρά, τα οποία μπορούν και πρέπει να είναι πάντα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Θέλω λοιπόν, επί τη ευκαιρία αυτής της ημέρας, να ευχηθώ σε όλες τις Ελληνίδες, σε όλους τους Έλληνες, όπου και αν βρίσκονται, χρόνια πολλά.

Η σκέψη μας είναι πρωτίστως στους Έλληνες της Ομογένειας, οι οποίοι και αυτοί σήμερα γιορτάζουν και γιορτάζουν μαζί μας, γνωρίζοντας ότι παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία προχωρά σταθερά, τολμηρά μπροστά. Χρόνια πολλά και πάλι».

Ανδρουλάκης: «Έχουμε χρέος να διατηρήσουμε τις αρχές και τις αξίες όσων θυσιάστηκαν για την πατρίδα»

«Η 25η Μαρτίου είναι η ψυχή του Ελληνισμού. Η Επανάσταση του 1821 έστειλε ένα μήνυμα σε όλη την ανθρωπότητα: Ότι μπορείς με βαθιά πίστη στον αγώνα να νικήσεις οποιονδήποτε αντίπαλο όσο ισχυρός και αν είναι» ανέφερε αρχικά από την πλευρά του ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Στη συνέχεια επεσήμανε: «Οι Έλληνες οραματίστηκαν ένα κράτος ανεξάρτητο και δημοκρατικό. Αυτό αποδεικνύουν τα τρία επαναστατικά συντάγματα. Έχουμε χρέος κι εμείς σήμερα να διατηρήσουμε τις αρχές και τις αξίες όσων θυσιάστηκαν για την πατρίδα. Για μια Ελλάδα με εθνική αξιοπρέπεια και κοινωνική δικαιοσύνη. Για μια Ελλάδα με ισχυρούς θεσμούς και ποιοτική δημοκρατία. Για μια κοινωνία με υψηλές προσδοκίες. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες».

Δένδιας: «Οι Ένοπλες Δυνάμεις εξελίσσονται»

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας εξελίσσονται και μεταρρυθμίζονται, με νέα συστήματα, με νέα φιλοσοφία, με τη χρήση drone και antidrone, με νέα πυραυλικά συστήματα, με νέες αντιλήψεις και νέους σχηματισμούς παρέχουμε στην ελληνική κοινωνία το μέγα αγαθό της ασφάλειας. Όχι μόνο στενά στην ελληνική κοινωνία αλλά όπως απέδειξε η παρουσία μας και στην Κυπριακή Δημοκρατία, να προστατεύουμε τον απανταχού Ελληνισμό.

Αυτό τόνισε σήμερα, Τέταρτη 25 Μαρτίου, λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της παρέλασης για την εθνική επέτειο ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας. Ο κ. Δένδιας ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «φιλοξενούμε με χαρά σήμερα τον υπουργό ‘Αμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας Βασίλη Πάλμα» ενώ σημείωσε: «Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για τη Χριστιανοσύνη. Είναι, όμως, και μια μεγάλη ημέρα για τον Ελληνισμό ως επέτειος της εθνικής μας παλιγγενεσίας».

Από την πλευρά του, ο Κύπριος υπουργός ‘Αμυνας Βασίλης Πάλμας υπογράμμισε ότι η επέτειος της 25ης Μαρτίου αποτελεί «κορυφαία ημέρα» εθνικής υπερηφάνειας για τον Ελληνισμό ενώ συμπλήρωσε: «Ανήμερα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, αποτίουμε φόρο τιμής σε όλους τους προγόνους μας. Η εθνική παλιγγενεσία συνιστά ορόσημο ευρωπαϊκής σημασίας καθώς ενέπνευσε τα φιλελεύθερα κινήματα σε όλο το κόσμο να διεκδικήσουν την ελευθερία και τα δικαιώματα τους».

Για πολλοστή φορά, ο κ. Πάλμας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της Κύπρου στην ελληνική κυβέρνηση, τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εθνικής ‘Αμυνας «για τη στήριξη και την υποστήριξη στις δύσκολες ώρες, που διανύουμε αυτή την περίοδο στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής», με την παρουσία σε αέρα και θάλασσα οπλικών συστημάτων «για να διαφυλάξουμε την ακεραιότητα και την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας».

«Κύπρος και Ελλάδα έχουμε τη δυνατότητα να διαδραματίσουμε ουσιαστικό ειρηνευτικό και ανθρωπιστικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή» τόνισε ο κ. Πάλμας.