5 το πρωί: Διαψεύδει το Ιράν επαφές με Τραμπ – Διεκόπη η δίκη για τα Τέμπη – Νέο Fuel Pass
Για ψευδείς ειδήσεις με στόχο χειραγώγηση των αγορών πετρελαίου κάνει λόγο η Τεχεράνη, σχολιάζοντας τις δηλώσεις Τραμπ περί «προσέγγισης» - Στην Ελλάδα, η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να βάλει χέρι στον ΕΦΚ και μοιράζει επιδόματα - Άδηλο το μέλλον της δίκης για τα Τέμπη
Σε νέα φάση ο πόλεμος ΗΠΑ, Ισραήλ με Ιράν
- Η ενεργειακή εκεχειρία Τραμπ και οι επαφές: Πενθήμερη «ενεργειακή» εκεχειρία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με «αξιοσέβαστο ηγέτη» του Ιράν για συμφωνία που θα αφορά κυρίως το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.
- Διαψεύδει η Τεχεράνη την ύπαρξη διαλόγου: Η Τεχεράνη διέψευσε κατηγορηματικά τις συνομιλίες, με τον πρόεδρο της ιρανικής Βουλής Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ να κάνει λόγο για «fake news», που στόχο έχουν να επηρεάσουν τις αγορές και να βγάλουν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ από το στρατηγικό αδιέξοδο.
- Σκληροί όροι από Τεχεράνη και πετρέλαιο σε πτώση: Διαρροές ανέφεραν ότι το Ιράν ζητά άρση κυρώσεων, αποζημιώσεις και εγγυήσεις ασφαλείας, ενώ οι αντικρουόμενες δηλώσεις προκάλεσαν έντονες διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου, που κινήθηκαν κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι.
Επεισοδιακή έναρξη της δίκης για τα Τέμπη
- Ακαταλληλόλητα και χωροταξικό αδιέξοδο: Η πρώτη ημέρα της δίκης στο συνεδριακό κέντρο «Γαιόπολις» σημαδεύτηκε από την ανεπάρκεια του χώρου να φιλοξενήσει εκατοντάδες συνηγόρους και συγγενείς. Η αίθουσα αποδείχθηκε ασφυκτικά μικρή, με αποτέλεσμα μάρτυρες και χαροκαμένοι γονείς να παραμένουν όρθιοι. Η εικόνα αυτή προκάλεσε την οργή των παρευρισκόμενων, οι οποίοι κατήγγειλαν ότι οι συνθήκες προσβάλλουν τη μνήμη των θυμάτων και υποβαθμίζουν τη δικαστική διαδικασία.
- Εντάσεις και συναισθηματική φόρτιση: Το κλίμα ήταν βαρύ, με τους συγγενείς να κρατούν φωτογραφίες των αδικοχαμένων παιδιών τους. Η εμμονή της έδρας να συνεχιστεί η διαδικασία, παρά τις ελλείψεις, σε συνδυασμό με την απουσία των περισσότερων κατηγορουμένων, πυροδότησε αντιδράσεις. Σημειώθηκαν μάλιστα λεκτικές αντιπαραθέσεις ακόμα και μεταξύ των οικογενειών, αποκαλύπτοντας διαφορετικές προσεγγίσεις σχετικά με το αν πρέπει να υπάρξει αναβολή για την εύρεση καταλληλότερης αίθουσας.
- Θεσμικές αντιδράσεις και αβέβαιο μέλλον: Νομικοί κύκλοι και η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων τόνισαν ότι δεν μπορεί να υπάρξει δίκαιη δίκη, υπό τέτοιες συνθήκες, κάνοντας λόγο για «υποβαθμισμένους χώρους». Ήδη, προαναγγέλθηκαν πρωτοβουλίες για τη μεταφορά της δίκης, με ορισμένους συνηγόρους να προτείνουν, ακόμη και τη μετακίνηση της έδρας στη Θεσσαλονίκη. Η διαδικασία διεκόπη για την 1η Απριλίου, αφήνοντας ανοιχτό το κρίσιμο ζήτημα της χωροταξικής επάρκειας.
4+1 μέτρα για καύσιμα, αγρότες και μεταφορές
- Οι ανακοινώσεις: Η κυβέρνηση ανακοίνωσε επιδότηση 20 λεπτών ανά λίτρο στο diesel για Απρίλιο και Μάιο, μειώνοντας άμεσα το κόστος μετακίνησης για τους καταναλωτές. Το μέτρο στοχεύει σε 3,1 εκατ. ιδιοκτήτες οχημάτων και θα εφαρμοστεί μέσω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.
- Στήριξη αγροτών και μεταφορών: Οι αγρότες θα λάβουν επιχορήγηση 15% για αγορά λιπασμάτων, ενώ οι ακτοπλοϊκές εταιρείες θα αποζημιώνονται για εκπτώσεις σε φοιτητές, ΑμεΑ και άλλες ευπαθείς ομάδες, ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές των εισιτηρίων. Τα μέτρα αυτά προστατεύουν τον πρωτογενή τομέα και τις μεταφορές εν μέσω ακρίβειας.
- Ψηφιακή κάρτα καυσίμων: Το Fuel Pass θα δώσει 25-60 ευρώ ανά μήνα σε ιδιοκτήτες ΙΧ και μοτοσυκλετών, ανάλογα με περιοχή και τύπο οχήματος, για αγορά καυσίμων ή μετακινήσεις με ΜΜΜ. Παράλληλα, αυξάνεται η φορολογία στα online τυχερά παίγνια, ενισχύοντας τη μερική χρηματοδότηση των μέτρων.
Η κλιματική κρίση φέρνει ρεκόρ θερμοκρασιών
- Κλιματικό χάος: Τα έτη 2015-2025 καταγράφονται ως η θερμότερη δεκαετία στην ιστορία, με το 2024 να είναι το πιο ζεστό έτος και το 2025 να ακολουθεί πολύ κοντά. Η μέση θερμοκρασία έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, επιβεβαιώνοντας την επιτάχυνση της κλιματικής αλλαγής.
- Ο πλανήτης εκτός ισορροπίας: Για πρώτη φορά, η έκθεση αναδεικνύει την ενεργειακή ανισορροπία της Γης, δηλαδή τη διαφορά ανάμεσα στην ενέργεια που εισέρχεται και σε αυτή που αποβάλλεται. Η αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου διαταράσσει αυτή την ισορροπία, οδηγώντας σε συνεχή θέρμανση της ατμόσφαιρας, των ωκεανών και σε επιταχυνόμενο λιώσιμο των πάγων.
- Ωκεανοί, πάγοι και ακραία φαινόμενα: Οι ωκεανοί απορροφούν το 91% της πλεονάζουσας θερμότητας, καταγράφοντας ιστορικά υψηλά επίπεδα το 2025, ενώ η στάθμη της θάλασσας συνεχίζει να ανεβαίνει. Την ίδια στιγμή, η απώλεια πάγων και τα ολοένα συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα αποτυπώνουν την αυξανόμενη ένταση της κλιματικής κρίσης.
Νίκη Γκρεγκουάρ στο Παρίσι και κατακερματισμός δυνάμεων σε εθνικό επίπεδο
- Εκλογή Γκρεγκουάρ: Ο Εμανουέλ Γκρεγκουάρ εξελέγη δήμαρχος Παρισιού, επικρατώντας της Ρασιντά Ντατί, στέλνοντας σαφές μήνυμα κατά της δεξιάς και ακροδεξιάς και τονίζοντας την ανάγκη στήριξης των πιο ευάλωτων και της κοινωνικής συνοχής. Η νίκη του επιβεβαίωσε τη συνέχιση της σοσιαλιστικής κυριαρχίας στην πόλη, παρά την ενωμένη προσπάθεια των δεξιών δυνάμεων να την ανατρέψουν.
- Πολιτικό προφίλ και προτεραιότητες: Προερχόμενος από το Σοσιαλιστικό Κόμμα και στενός συνεργάτης της Αν Ινταλγκό, ο Γκρεγκουάρ δίνει έμφαση στη στέγαση, την αντιμετώπιση της τουριστικοποίησης (π.χ. Airbnb) και τη βιώσιμη πόλη, ενώ η προσωπική του ιστορία κακοποίησης επηρέασε τη δημόσια τοποθέτησή του.
- Συνολική εικόνα εκλογών στη Γαλλία: Σε εθνικό επίπεδο, η παραδοσιακή δεξιά (Ρεπουμπλικάνοι) επικράτησε σε αριθμό δήμων, ενώ η αριστερά συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους, με σημαντική παρουσία και της ακροδεξιάς. Η αποχή έφτασε περίπου το 42%, δείχνοντας περιορισμένη συμμετοχή. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν έναν κατακερματισμένο πολιτικό χάρτη, με ισορροπία δυνάμεων μεταξύ των βασικών πολιτικών χώρων.
