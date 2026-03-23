Την 1η Απριλίου συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Πριν από τη διακοπή η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας ξεκίνησε με την εκφώνηση των ονομάτων των κατηγορουμένων ωστόσο διέκοψε λόγω αντιδράσεων από τους παρευρισκόμενους στο ακροατήριο που διαμαρτύρονται για την αίθουσα όπου διεξάγεται η δίκη.

Στο μεταξύ, την συνέχεια της προόδου της δίκης για το δυστύχημα στα Τέμπη είχε προτείνει η εισαγγελέας της έδρας. Οι συνήγοροι προς υποστήριξη της κατηγορίας διαμαρτύρονται για την πρόταση της προέδρου επισημαίνοντας πως τίθενται ζητήματα ασφαλούς διεξαγωγής της δίκης. Η πρόεδρος απάντησε πως το δικαστήριο πρέπει να προχωρήσει με τη νομιμοποίηση των συνηγόρων.

Οι διαμαρτυρίες των συγγενών

Έντονες διαμαρτυρίες εξέφρασαν οι συγγενείς των θυμάτων. Η γραμματέας του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Ελένη Βασάρα, σε δήλωσή της υποστήριξε ότι «συνεχίζεται ο εμπαιγμός και η κυβερνητική κοροϊδία», σημειώνοντας πως «μας στοίβαξαν σε μια αίθουσα και οι συνθήκες είναι ασφυκτικές». Παράλληλα, εξέφρασε την απορία της για την επιλογή του συγκεκριμένου χώρου, τονίζοντας ότι, όπως είπε, «ήταν γνωστός στην κυβέρνηση ο αριθμός των διαδίκων και οι προδιαγραφές της αίθουσας».

Από την πλευρά του, ο Πάνος Ρούτσι, αναφερόμενος σε όσα εξελίσσονται από το πρωί στον χώρο, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι «αυτό το πράγμα, να είμαστε σαν τα κοτόπουλα στριμωγμένοι, είναι απαράδεκτο», επισημαίνοντας ότι «έχει γίνει ήδη τρεις φορές διακοπή της δίκης».