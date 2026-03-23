Σχεδόν 3,1 εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων θα λάβουν ψηφιακή Κάρτα Καυσίμων, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πρατήρια, μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξί.

Το μέτρο ακολουθεί τη λογική του fuel pass, αλλά με διευρυμένα κριτήρια, καλύπτοντας περίπου 3 στους 4 ιδιοκτήτες οχημάτων.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Θάνος Πετραλιάς, η πλατφόρμα για τις αιτήσεις θα ανοίξει την επόμενη εβδομάδα και η πρώτη καταβολή θα πραγματοποιηθεί μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου.

Οι δικαιούχοι

Συγκεκριμένα, όπως διευκρίνισε το υπουργικό επιτελείο κατά την εξειδίκευση των μέτρων, δικαιούχοι είναι:

τα φυσικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων των ελευθέρων επαγγελματιών),

που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος,

και έχουν οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ για τους άγαμους και 35.000 για τους έγγαμους, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Ειδικά για μονογονεϊκές οικογένειες το εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 39.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

Ο προϋπολογισμός του μέτρου ανέρχεται σε 130 εκατ. ευρώ.

Πώς θα λειτουργήσει

Η επιδότηση θα δοθεί με τη μορφή ηλεκτρονικής κάρτας η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται στα πρατήρια βενζίνης, στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και στα ταξί, ενώ για τους συμπολίτες μας που δεν έχουν δυνατότητα χρήσης smartphone, το ποσό δύναται να κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής τους.

Για να δοθεί η ενίσχυση, το φυσικό πρόσωπο θα δηλώνει σε σχετική πλατφόρμα στο gov.gr το όχημα για το οποίο λαμβάνει την ενίσχυση και επί του οποίου πρέπει να έχει κάποιο ποσοστό συνιδιοκτησίας ή συμβόλαιο μακρoχρόνιας μίσθωσης.

Κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο και κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα όχημα. Απαραίτητη προϋπόθεση το όχημα να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας.

Τα ποσά της επιδότησης

Για τους δικαιούχους που επιλέγουν τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης θα είναι προσαυξημένο.

Η επιδότηση για αυτοκίνητο:

σε ηπειρωτική περιοχή, ανέρχεται σε 50 ευρώ για το δίμηνο με τη χρήση ψηφιακής κάρτας (40 ευρώ χωρίς κάρτα).

σε νησιωτική περιοχή, η επιδότηση για τους δύο μήνες, ανέρχεται σε 60 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής κάρτας (50 ευρώ χωρίς κάρτα).

Για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών:

η επιδότηση ανέρχεται σε 30 ευρώ (25 ευρώ χωρίς κάρτα) σε ηπειρωτική

και 35 ευρώ (30 ευρώ χωρίς κάρτα) σε νησιωτική περιοχή.

Όλα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν: