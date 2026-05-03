Στα ίχνη της διαδρομής των γερμανικών καμιονιών όταν μετέφεραν τους 200 μελλοθανάτους αγωνιστές από το στρατόπεδο Χαϊδαρίου στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής διένυσαν τρέχοντας σήμερα, Κυριακή 3 Μαΐου 2026, πάνω από 1500 πολίτες στο πλαίσιο του 3ου λαϊκού αγώνα δρόμου που διοργάνωσαν τα Εργατικά Κέντρα Αθήνας και Πειραιά, υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ.

Το γεγονός ότι ο φετινός μαραθώνιος ακολούθησε χρονικά τη δημοσίευση των φωτογραφιών των 200 πατριωτών της Καισαριανής προσέδωσε ακόμη μεγαλύτερο παλμό στη διοργάνωση της εκδήλωσης, κάτι που αποτυπώθηκε όπως επισήμαναν οι διοργανωτές, τόσο στη συμμετοχή του κόσμου στον αγώνα, όσο και στον μεγάλο αριθμό εκείνων που παρευρέθηκαν στο Σκοπευτήριο για να υποδεχτούν τους αθλητές την ώρα που τερμάτιζαν.

Δρομείς κάθε ηλικίας, από εφήβους μέχρι συνταξιούχους, έδωσαν το «παρών», ανάμεσά τους και ο Γρηγόρης Τσιγάρας, γιος εκτελεσμένου από τους ναζί σε εκατόμβη που ακολούθησε την εκτέλεση των 200.

Παρούσα η Μάγρα Φύσσα

Κατά την εκκίνηση του αγώνα, στο Χαϊδάρι, παρούσα ήταν ανάμεσα σ’ εκείνους ξεπροβόδισαν τους συμμετέχοντες και η Μάγδα Φύσσα η οποία δήλωσε ιδιαίτερα συγκινημένη.

«Είμαι κι εγώ εδώ για να τιμήσω με τον τρόπο μου και με την παρουσία μου αυτό το εγχείρημα που γίνεται για τον αγώνα δρόμου προς την Καισαριανή. Να τιμήσουμε τους 200 κομμουνιστές της Καισαριανής που εκτελέστηκαν και είδαμε ξαφνικά αυτές τις μέρες, μέρες Ανάστασης, που πραγματικά αυτό νιώσαμε ότι αναστηθήκαν με τις φωτογραφίες», ανέφερε αρχικά στο Orange Press Agency και συνέχισε στο ίδιο πνεύμα:

«Δίδαγμα οι 200»

«Συγκινημένη είμαι με όλο αυτόν τον κόσμο που είναι εδώ και που η ελευθερία τελικά είναι ένας αγώνας εφ’ όρου ζωής και όταν βλέπεις ανθρώπους που παλεύουν για την ελευθερία είναι πολύ σημαντικό. Είναι ένα δίδαγμα οι 200 και να ακολουθήσουμε τα βήματα τους με αυτή την αξιοπρέπεια και την περηφάνια που μας δείξανε με το πρόσωπό τους από τις φωτογραφίες που είδαμε».

Παρών και ο εγγονός του Γρηγόρη Λαμπράκη

Με μετάλλια στα χέρια περίμενε τους δρομείς στην Καισαριανή, ο Γρηγόρης Λαμπράκης, εγγονός του εμβληματικού αγωνιστή. Σε σχέση με τα συναισθήματα που του προκαλεί η συγκεκριμένη δράση, καθώς ο παππούς του έμεινε στην ιστορία ως «ο μαραθωνοδρόμος της ειρήνης» απάντησε ότι ο ίδιος νιώθει συνδεδεμένος από μικρό παιδί με τους λαϊκούς αγώνες ανεξαρτήτως του τρόπου που αυτοί δίνονται, είτε είναι αθλητικής φύσης, είτε όχι. «Εμείς είμαστε πάντα εδώ, πάντα στηρίζουμε αυτούς τους αγώνες. Είμαστε μέρος του κινήματος, είμαστε, όπως λέμε, με τη σωστή πλευρά της ιστορίας», σημείωσε.