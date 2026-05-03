Οι πυροβολισμοί σήκωσαν τη γειτονιά στο πόδι όταν ένας 30χρονος από τον Άγιο Δημήτριο βγήκε έξω από το σπίτι του άνοιξε πυρ, αναστατώνοντας τους κατοίκους της περιοχής.

Για το περιστατικό ειδοποιήθηκε η άμεση δράση και μέσα σε λίγα λεπτά περιπολικά έφτασαν στο σημείο. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 30χρονο μέσα στην οικία και τον ακινητοποίησαν.

Στην κατοχή του βρέθηκε το πιστόλι με το οποίο είχε πυροβολήσει, ενώ οι αστυνομικοί κατέσχεσαν, τρεις γεμιστήρες και συνολικά 57 φυσίγγια.

Σε έρευνα που ακολούθησε μέσα στο σπίτι του οι αρχές εντόπισαν αναδιπλούμενο σουγιά, συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης, αλλά και πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων.

Οι Αρχές εξετάζουν αν ο 30χρονος συνδέεται και με άλλες αξιόποινες πράξεις, καθώς τα αντικείμενα που βρέθηκαν στην κατοχή του έχουν μπει στο μικροσκόπιο των ερευνητών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.