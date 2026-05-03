Αναβίωσε στο δικαστήριο η υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ενός 5χρονου αγοριού σε νηπιαγωγείο της Αλεξανδρούπολης. Η δίκη για λόγους που αφορούν στην προστασία των ανηλίκων, θύματος αλλά και δραστών, διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών.

Στο εδώλιο κάθονται έξι άτομα, ανάμεσα στους οποίους δύο νηπιαγωγοί και οι γονείς των ανήλικων φερόμενων ως δραστών.

Η κατάθεση του πατέρα του μικρού αγοριού προκάλεσε ρίγη συγκίνησης, καθώς περιέγραψε τη στιγμή που το παιδί βρήκε το θάρρος να μιλήσει για όσα βίωσε.

«Παλεύουμε με το τραύμα»

«Όταν ήρθε ο μικρός να μου εκμυστηρευτεί το περιστατικό, μου είπε: “Μπαμπά, θα με αγαπάς ακόμη αν σου πω τι έγινε;”. Όσα μου είπε τα επανέλαβε και στους γιατρούς και τους νοσηλευτές αργότερα. Το σχολείο, δυστυχώς, δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων… Ήταν και είναι ακόμη μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδος για εμάς», ανέφερε ο πατέρας του 5χρονου μιλώντας στο Star.

«Ακόμη και τα μεγαλύτερα παιδιά μας, τα αδέλφια του μικρού, δυσκολεύτηκαν να διαχειριστούν την κατάσταση. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι περνάει από το χέρι μας, για να ξεπεράσει το παιδάκι μας το τραύμα. Δυστυχώς, ακόμη και σήμερα είναι μια ανοιχτή πληγή», επισήμανε ο πατέρας του παιδιού.

Σχεδόν δύο χρόνια τώρα η οικογένεια του πεντάχρονου παλεύει. Ήταν Σεπτέμβριος του 2024 όταν οι γονείς του μικρού αγοριού κατήγγειλαν κακοποίηση του παιδιού τους από δύο συνομηλίκους του μέσα στο νηπιαγωγείο.

Ο πεντάχρονος είχε καταθέσει στις αρχές, ενώ είχε γίνει και ιατροδικαστική εξέταση.

Η δικηγόρος της οικογένειας, Ανθούλα Ανάσογλου, κατήγγειλε πως η δημόσια ψυχολόγος που είχε αναλάβει το παιδί διέκοψε τη διαδικασία επικαλούμενη «πρόβλημα κατανόησης της γλώσσας».

«Η δημόσια λειτουργός, η ψυχολόγος που το παρακολουθούσε, το εγκατέλειψε λέγοντας ότι υπήρχε πρόβλημα κατανόησης της γλώσσας. Ένα παιδάκι που παλεύει ακόμη και δεν εισπράττει την αγάπη της Πολιτείας», υπογράμμισε η κυρία Ανάσογλου.

Για τη σοκαριστική υπόθεση κατηγορήθηκαν έξι άτομα: οι γονείς των φερόμενων ανήλικων δραστών για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και δύο νηπιαγωγοί για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Όλοι αρνούνται τις κατηγορίες. Πριν από λίγες ημέρες έγινε γνωστό ότι ξεκινά ΕΔΕ για τις νηπιαγωγούς.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 24 Ιουνίου, ενώ έχει ζητηθεί και συμπληρωματική κατάθεση του πεντάχρονου.