Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, ο πιο επιτυχημένος και εμβληματικός προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ένας από τους κορυφαίους στην ιστορία του ποδοσφαίρου, σύμφωνα με πληροφορίες, ένιωσε αδιαθεσία λίγο πριν την αναμέτρηση της ομάδας με τη Λιβέρπουλ στο Ολντ Τράφορντ και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο.

Όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο λόγος που ο 84χρονος σκοτσέζος τεχνικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο είναι κυρίως για προληπτικούς λόγους και ότι σύντομα θα λάβει εξιτήριο για να μεταφερθεί στο σπίτι του. Η μεταφορά του στο νοσοκομείο φέρεται να έγινε περίπου μια ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα.

Υπενθυμίζεται δε, ότι το 2018 ο ίδιος είχε αιμορραγία στον εγκέφαλο, αλλά την ξεπέρασε με χειρουργική επέμβαση, παρότι είχε 20% πιθανότητες να επιβιώσει από αυτή τη διαδικασία. Προς ώρας δεν έχει γίνει γνωστός ο λόγος του τι υπέστη.