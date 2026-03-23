Έκτακτα μέτρα οικονομικής στήριξης της κοινωνίας από τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν ανακοινώνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τα μέτρα θα εξειδικευτούν στις 13:30 σε συνέντευξη Τύπου από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά.

Ολόκληρο διάγγελμα του πρωθυπουργού:

«Ανακοινώνω δέσμη 4 στοχευμένων μέτρων για Απρίλιο – Μάιο, ύψους 300 εκ.

1. Επιδοτούμε το diesel κίνησης στο δίκτυο διανομής με 16 λεπτά/λίτρο – όφελος στην τελική τιμή (με ΦΠΑ) σε 20 λεπτά/λίτρο.

2. Χορηγούμε Ψηφιακή Κάρτα Καυσίμων για στήριξη απέναντι στην αύξηση των τιμών της βενζίνης – θα χρησιμοποιείται σε πρατήρια, ΜΜΜ και ταξί.

Μεσοσταθμική στήριξη στα 36 λεπτά/λίτρο – σε μέση μηνιαία κατανάλωση 70 λίτρων, 50 ευρώ το δίμηνο στην ηπειρωτική χώρα και 60 ευρώ στα νησιά.

3. Για ανακούφιση αγροτών από απότομες αυξήσεις στα λιπάσματα, επιχορηγούμε το 15% του ύψους των παραστατικών αγοράς τους.

4. Θεσπίζουμε αποζημίωση προς τις ακτοπλοϊκές εταιρίες που θα συνδέεται με υποχρεωτικές εκπτώσεις στα εισιτήρια, ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές στα περσινά επίπεδα.

Το κόστος της πρωτοβουλίας θα καλυφθεί από τα δημόσια ταμεία, και από φορολόγηση των κερδών στους παίκτες διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών «τύπου καζίνο», ώστε να εξασφαλιστούν 100 εκ.

Μέτρα που επιτρέπει η συνετή δημοσιονομική διαχείριση, δυναμώνουν τα κοινωνικά αναχώματα σε ταραγμένους καιρούς και δεν θέτουν σε κίνδυνο όσα κατακτήσαμε.

Κρατάμε εφεδρείες αν η παγκόσμια οικονομική κατάσταση επιδεινωθεί σημαντικά – η κυβέρνηση μένει και θα μένει στο πλευρό κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα».