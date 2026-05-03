Η Γιορτή της Μητέρας στην Ελλάδα είναι μια από τις πιο τρυφερές ημέρες του χρόνου και έχει μια ιδιαίτερη ιστορία που συνδυάζει την αρχαία παράδοση, την εκκλησιαστική ζωή και τη σύγχρονη κουλτούρα.

Η Γιορτή της Μητέρας για το 2026 πέφτει την Κυριακή 10 Μαΐου.

Πότε γιορτάζεται στην Ελλάδα;

Στη χώρα μας, όπως και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και τις ΗΠΑ, η γιορτή είναι κινητή και τιμάται πάντα τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου.

Η διπλή γιορτή: Υπαπαντή vs Μαΐου

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο για την Ελλάδα είναι ότι ιστορικά υπήρχαν (και υπάρχουν) δύο ημερομηνίες:

2 Φεβρουαρίου (Υπαπαντή του Κυρίου): Αυτή ήταν η αρχική ημέρα εορτασμού της μητέρας στην Ελλάδα, που καθιερώθηκε το 1929. Ο συμβολισμός είναι θρησκευτικός, καθώς η Εκκλησία τιμά την Παναγία που πηγαίνει τον 40ήμερο Ιησού στον Ναό (ο γνωστός «σαραντισμός»). Η Ορθόδοξη Εκκλησία εξακολουθεί να θεωρεί την ημέρα αυτή ως την αυθεντική γιορτή της χριστιανής μητέρας.

Δεύτερη Κυριακή του Μαΐου: Κατά τη δεκαετία του 1960, η Ελλάδα άρχισε να υιοθετεί τον δυτικό εορτασμό, ο οποίος τελικά επικράτησε στην κοινωνία και την αγορά, κυρίως λόγω της σύνδεσής του με την άνοιξη και τα λουλούδια.

Ρίζες από την Αρχαία Ελλάδα

Αν και η σύγχρονη γιορτή προέρχεται από το αμερικανικό κίνημα της Anna Jarvis, οι ρίζες της βρίσκονται στην αρχαιότητα:

Στην αρχαία Ελλάδα, υπήρχαν γιορτές προς τιμήν της Γαίας (Μητέρα Γη) και αργότερα της κόρης της, της Ρέας, η οποία λατρευόταν ως η «Μητέρα των Θεών».

Οι γιορτές αυτές γίνονταν την άνοιξη, συμβολίζοντας την αναγέννηση της φύσης και τη γονιμότητα.

Πώς τη γιορτάζουμε σήμερα;

Σήμερα, η γιορτή έχει κυρίως οικογενειακό χαρακτήρα. Τα συνηθισμένα έθιμα περιλαμβάνουν:

– Λουλούδια: Είναι το πιο κλασικό δώρο. Το λευκό γαρύφαλλο ήταν το αρχικό σύμβολο της γιορτής (συμβολίζοντας την αγνότητα), αλλά σήμερα τα μπουκέτα με τριαντάφυλλα και ανοιξιάτικα λουλούδια έχουν την τιμητική τους.

– Χειροποίητες κάρτες: Στα σχολεία και τα νηπιαγωγεία, τα παιδιά προετοιμάζουν κατασκευές και ζωγραφιές για να τις χαρίσουν στις μαμάδες τους.

– Οικογενειακά γεύματα: Πολλές οικογένειες εκμεταλλεύονται την Κυριακή για μια έξοδο ή ένα κοινό τραπέζι προς τιμήν της μητέρας και της γιαγιάς.

Μην ξεχάσεις και τη γιαγιά! Στην ελληνική οικογενειακή δομή, η «μαμά της μαμάς» έχει πάντα την τιμητική της αυτή την ημέρα.