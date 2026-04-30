Σε αυτό το επεισόδιο του Σινεμά στη Σέντρα, ο Αντώνης Καρπετόπουλος και ο Γιάννης Ζουμπουλάκης συζητούν για τη σχέση μόδας και κινηματογράφου.

Στο σημερινό επεισόδιο: Χρειάστηκε να περάσουν 20 χρόνια ώστε η Αντι Σακς (Αν Χαθαγουέι) να καταλήξει και πάλι στην υπηρεσία της super bitch εκδότριας περιοδικού μόδας Μιράντα Πρίστλεϊ (Μέριλ Στριπ). Και να που η συνέχεια του «Ο Διάβολος φοράει Prada» παίζεται από την Πέμπτη σε παραπάνω από 160 αίθουσες της Ελλάδας. Μόνο που αυτή την φορά ο κόσμος γύρω από την Μιράντα έχει αλλάξει και η ίδια δεν φαίνεται να ανήκει στις πρώτες επιλογές του. Αυτό είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του νέου «Διαβόλου» μια ταινία που δίνει την αφορμή στον Γιάννη Ζουμπουλάκη και τον Αντώνη Καρπετόπουλο να κάνουν ένα podcast, ειδικά για την σχέση της μόδας με τον κινηματογράφο. Οι δύο δημοσιογράφοι ίσως να μην είναι και οι καταλληλότεροι να μιλήσουν για… μόδα αλλά τουλάχιστον, αντιμετωπίζουν το όλο πράγμα με χιούμορ.