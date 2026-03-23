Μια κίνηση αναδίπλωσης στο θέμα του πολέμου του Ιράν, τουλάχιστον για περιορισμένο χρόνο εμφανίζεται να πραγματοποιεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ υποσχέθηκε μια «ενεργειακή» εκεχειρία πέντε ημερών -ήτοι οι ενεργειακές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης δεν θα πληγούν για το διάστημα αυτό- και παράλληλα προσπάθησε σκληρά να πείσει ότι η αμερικανική κυβέρνηση μέσω τρίτων έχει βρει ευήκοα ώτα στο Ιράν που θα μπορούσαν να διαπραγματευτούν μια συμφωνία ειρήνης που θα διασφάλιζε τις βασικές απαιτήσεις των ΗΠΑ – αλλά και τα συμφέροντα του Ισραήλ- τουλάχιστον όσον αφορά στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος.

Επικοινωνιακό μπαράζ από Τραμπ

Με ένα μπαράζ δηλώσεων και αναρτήσεων ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε να υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ όντως έχουν εμπλακεί σε διαπραγματεύσεις με κάποιον «αξιοσέβαστο ηγέτη» του Ιράν που όμως δεν είναι ο νέος Ανώτατος Ηγέτης της χώρας και ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία.

Στη συνέχεια με αφορμή τα παραπάνω διακινήθηκε η πληροφορία πως ο άνθρωπος με τον οποίο μιλούν οι ΗΠΑ είναι ο πρόεδρος της Βουλής του Ιράν, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι συνομιλίες πραγματοποιούνται τις τελευταίες ημέρες και σε αυτές συμμετέχουν ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Τζάρεντ Κούσνερ.

Άλλες πληροφορίες υποστήριζαν ότι οι συνομιλίες αυτές γίνονται με την μεσολάβηση του Πακιστάν, της Αιγύπτου και της Τουρκίας και ότι υπάρχει περίπτωση να υπάρξει συνάντηση στο Ισλαμαμπάντ μεταξύ της ιρανικής πλευράς και της αμερικανικής. Επιπλέον πληροφορίες ανέφεραν ότι οι οι ΗΠΑ προσανατολίζονται να «κλείσουν» το θέμα του πολέμου το αργότερο μέχρι τις 9 Απριλίου ήτοι σε άλλες περίπου τρεις εβδομάδες (το ίδιο έλεγαν και την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα κρατήσει τρεις εβδομάδες ακόμα).

Ιράν: Fake News οι διαπραγματεύσεις

Στην αμερικανική επικοινωνιακή στρατηγική απάντησαν με ένα ξεκάθαρο μπαράζ διαψεύσεων οι Ιρανοί. Πιο συγκεκριμένα ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγκαέι δήλωσε ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί συνομιλίες με τις ΗΠΑ από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου και ότι η θέση του Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ και τους όρους τερματισμού της σύγκρουσης παραμένει αμετάβλητη.

Ο Μπαγκαέι πρόσθεσε δε ότι «έχουν ληφθεί μηνύματα από φιλικές χώρες σχετικά με το αίτημα των ΗΠΑ για διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, τόνισε μέσω ανάρτησής του στο X ότι ο ίδιος και η ιρανική ηγεσία δεν εμπλακεί σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και έκανε λόγο για fake news με στόχο την κερδοσκοπία με τις τιμές του πετρελαίου και την χειραγώγηση της αγοράς.

Όπως τόνισε: «Χρησιμοποιούνται fake news για να χειραγωγηθούν οι χρηματοπιστωτικές και πετρελαϊκές αγορές και να ξεφύγουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ από το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονται». Ακολούθησαν αρκετοί ακόμα αξιωματούχοι που αρνήθηκαν ότι υπάρχει οποιαδήποτε διαπραγμάτευση.

«Χέρι – χέρι» Τραμπ και Νετανιάχου για συμφωνία με το Ιράν

Παρά τις διαψεύσεις από πλευράς της Τεχεράνης πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ -με την βοήθεια και του πρωθυπουργού του Ισράηλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ο οποίος δήλωσε σε βίντεο πως πιστεύει ότι ο Τραμπ θα πετύχει συμφωνία η οποία μάλιστα θα διασφαλίζει τα συμφέροντα του Ισραήλ- επέμεινε ότι υπάρχουν διαπραγματεύσεις, ότι αυτές βρίσκονται σε εξέλιξη και ότι το Ιράν είναι αυτό που θέλει συμφωνία.

Σύμφωνα με τον Τραμπ οι πέντε μέρες που δεν θα πληγούν ενεργειακές υποδομές του Ιράν δίνονται γιατί η Τεχεράνη αυτή την φορά «εμφανίζεται να εννοεί όσα λέει», γιατί «έχει συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο» και για να έχει το Ιράν «μία ακόμη ευκαιρία να τερματίσει τις απειλές προς την Αμερική».

«Εκπλήξεις» υπόσχονται οι Ιρανοί και εμφανίζονται να θέτουν όρους

Η στάση της Τεχεράνης πάντως ακόμα και μετά από αυτή την προσπάθεια του Τραμπ παρέμεινε άκαμπτη, καθώς σύμφωνα με αναφορές σε ιρανικά, αλλά και ισραηλινά μέσα, η ιρανική ηγεσία προειδοποίησε πως αργότερα μέσα στη νύχτα έχει «ειδικά σχέδια» κατά του Τελ Αβίβ και περιφερειακών συμμάχων των ΗΠΑ που «θα εξαλείψουν εντελώς κάθε ελπίδα διαπραγμάτευσης στο μυαλό των επιτιθέμενων» και παράλληλα εμφανίστηκαν να διατυπώνουν εκ νέου όρους για μια οποιαδήποτε συμφωνία.

Οι όροι που διέρρευσαν είναι πράγματι αυστηροί και καταδεικνύουν μια τάση προς μαξιμαλιστικες θέσεις. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά το Ιράν προτίθεται να συνεχίσει τον πόλεμο μέχρι να αρθούν όλες οι κυρώσεις εναντίον του, να πληρωθούν αποζημιώσεις για τον πόλεμο που διεξάγεται εναντίον της χώρας και να δοθούν εγγυήσεις ασφαλείας για το μέλλον.

Τέλος ζητούν να διασφαλιστεί ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν υπό ιρανικό έλεγχο και ότι δεν θα αλλάξει το καθεστώς τους (ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι θα ήθελε συνδιαχείριση με τον Αγιατολάχ όποιος κι αν είναι αυτός).

Σαν αντιστάθμισμα στα παραπάνω οι σχετικές πληροφορίες ανέφεραν ότι το Ιράν μπορεί να εξετάσει την επίδειξη κάποιας ευελιξίας όσον αφορά το πυραυλικό και το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Τι συμβαίνει με το πετρέλαιο

Οι αγορές αντέδρασαν άμεσα στις αρχικές αμφίσημες δηλώσεις Τραμπ. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν σημαντική πτώση, με το Brent να υποχωρεί έως και 15% στα 96 δολάρια το βαρέλι και το WTI να πέφτει κατά 13,5% στα 85,28 δολάρια, καθώς οι επενδυτές προσπαθούσαν να αξιολογήσουν την πιθανή σταθεροποίηση ή κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Αργότερα η εικόνα αντιστράφηκε και ξανασημειώθηκε άνοδος των τιμών σε πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ τελικά η τιμή του διαμορφώθηκε σε λίγο κάτω από τα 100 δολάρια.