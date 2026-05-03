Κυβερνητική παρέμβαση για την προστασία των καταναλωτών με δάνεια έως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις προαναγγέλλει μέσω της Κυριακάτικης ανάρτησής του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σημειώνει ότι με τη συγκεκριμένη κυβερνητική πρωτοβουλία «μπαίνει τέλος στα ψιλά γράμματα, αλλά και σε παράτυπες πρακτικές».

30%-50% πάνω από το κεφάλαιο

Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, προβλέπει ότι το «ανώτατο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν το ξεχρεώνεις θα είναι μεταξύ 30%-50% πάνω από το κεφάλαιο το οποίο δανείστηκε ο συναλλασσόμενος με την τράπεζα, όπως ισχύει κατά μέσο όρο στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες».

«Ακόμη, δίνεται η δυνατότητα να αναιρεθεί ένα δάνειο μέσα σε 14 ημέρες από τη στιγμή που θα συναφθεί. Είναι ρυθμίσεις που θεωρώ ότι δημιουργούν ένα πιο ξεκάθαρο και δίκαιο πλαίσιο για όλους», προσθέτει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κάμερες στο οδικό δίκτυο

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο πρωθυπουργός και στον διεθνή διαγωνισμό που προκηρύχθηκε την περασμένη εβδομάδα από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση 1.000 σταθερών καμερών σε επιλεγμένα σημεία του οδικού δικτύου.

«Το έργο αυτό εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό μας για την οδική ασφάλεια, με στόχο τη μείωση των παραβάσεων, όπως το κόκκινο φανάρι ή η υπερβολική ταχύτητα, που συχνά γίνονται αιτία ατυχημάτων», τονίζει.

Όπως εξηγεί, οι κάμερες θα συνδέονται απευθείας με την Ελληνική Αστυνομία, ενώ μέσω ενός νέου ψηφιακού συστήματος διαχείρισης, οι κυρώσεις θα επιβάλλονται άμεσα και με διαφάνεια.

«Ήδη τα νέα μέτρα ΚΟΚ, οι αυστηροί έλεγχοι της τροχαίας και τα συνεχή αλκοτέστ μαζί με τις πρώτες κάμερες που έχουν τεθεί σε εφαρμογή, έχουν φέρει καλύτερα αποτελέσματα συγκριτικά με τις προηγούμενες χρονιές στα θανατηφόρα τροχαία και κατά το πρώτο τετράμηνο του 2026» επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και προσθέτει: «Ο στόχος μας είναι η Ελλάδα να πάψει να αποτελεί αρνητική εξαίρεση στην Ευρώπη στην οδική ασφάλεια και ήδη βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο».

«Νταντάδες της γειτονιάς»

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα «νταντάδες της γειτονιάς» που βρίσκεται πλέον σε ισχύ και ήδη από την πρώτη μέρα η πλατφόρμα ntantades.gov.gr, δέχθηκε πάνω από 13.500 επισκέψεις.

Ένα άλλο πρόγραμμα με μεγάλη κοινωνική απήχηση είναι το «Σπίτι μου ΙΙ», για το οποίο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, έχουν εγκριθεί 13.461 δάνεια, συνολικής αξίας 1,617 δισ. ευρώ, με μέσο ύψος δανείου 120,15 χιλιάδες ευρώ, όπως αναφέρει σε άλλο σημείο ο πρωθυπουργός.

Παράλληλα, ενημέρωσε ότι έγινε και η πρώτη πληρωμή αποζημιώσεων ύψους 22.757.594,65 ευρώ σε 849 κτηνοτρόφους των οποίων τα ζώα θανατώθηκαν λόγω ευλογιάς και αφθώδους πυρετού.