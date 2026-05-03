Σε αναμέτρηση για την 35η αγωνιστική της Premier League, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επικράτησε με 3-2 της Λίβερπουλ στο Όλντ Τράφορντ και εξασφάλισε μαθηματικά τη συμμετοχή της στο επόμενο Champions League.

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν δυναμικά και άνοιξαν το σκορ στο 6ο λεπτό με τον Ματέους Κούνια, ενώ στο 14′ διπλασίασαν τα τέρματά τους με τον Μπένιαμιν Σέσκο. Η Λίβερπουλ αντέδρασε στο δεύτερο ημίχρονο, μειώνοντας σε 2-1 στο 47′ με τον Ντόμινικ Σόμποσλαϊ και ισοφαρίζοντας σε 2-2 στο 56′ με τον Κόντι Χάκπο, έπειτα από λάθος στην άμυνα των γηπεδούχων. Το τελικό 3-2 διαμορφώθηκε στο 77′ από τον Κόμπι Μέινου.

Με τη νίκη αυτή, η ομάδα του Μάικλ Κάρικ έφτασε τους 64 βαθμούς, διατηρώντας διαφορά +6 από τη Λίβερπουλ και «κλείδωσε» την επιστροφή της στο Champions League μετά τη σεζόν 2023/24.

Ο αγώνας

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προηγήθηκε νωρίς, όταν στο 6′ ο Κούνια σούταρε με το αριστερό από το ύψος της περιοχής και νίκησε τον Φρέντι Γούντμαν για το 1-0. Στο 14′, μετά από σέντρα του Λουκ Σο και κεφαλιά-πάσα του Μπρούνο Φερνάντες, η μπάλα κατέληξε στον Σέσκο και στη συνέχεια στα δίχτυα, με τη φάση να ελέγχεται από το VAR πριν επικυρωθεί το 2-0. Πρόκειται για το νωρίτερο σημείο σε αγώνα πρωταθλήματος στο οποίο η Γιουνάιτεντ προηγήθηκε με δύο γκολ απέναντι στη Λίβερπουλ.

Η πρώτη καλή στιγμή για τους φιλοξενούμενους σημειώθηκε στο 24′, όταν ο Χάκπο σούταρε άουτ μετά από πάσα του Αλέξις Μακ Άλιστερ. Στο 27′, ο Φερνάντες αστόχησε από καλή θέση, ενώ στο 28′ και στο 41′ οι προσπάθειες των Φλόριαν Βιρτς και Ράιαν Χράβενμπερχ δεν βρήκαν στόχο. Στο 45′, σουτ του Βιρτς σταμάτησε σε σώματα.

Στο δεύτερο μέρος, η Λίβερπουλ μείωσε στο 47′, όταν ο Σόμποσλαϊ ξεκίνησε από τον χώρο του κέντρου και ολοκλήρωσε τη φάση με αριστερό πλασέ. Στο 56′, μετά από λάθος του τερματοφύλακα της Γιουνάιτεντ, η μπάλα έφτασε μέσω των Μακ Άλιστερ και Σόμποσλαϊ στον Χάκπο, ο οποίος ισοφάρισε σε 2-2.

Η Γιουνάιτεντ ανέκτησε το προβάδισμα στο 77′, όταν ο Σο σέντραρε, η άμυνα απομάκρυνε προσωρινά και ο Μέινου με σουτ από το ύψος της περιοχής διαμόρφωσε το τελικό 3-2.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

: Λάμενς, Ντιόγκο Νταλότ, Χάρι Μαγκουάιρ, Χίβεν, Σο, Κασεμίρο, Μέινου, Φερνάντες (90’+5′ Γιορό), Μπράιαν Εμπεουμό (76′ Ντόργκου), Σέσκο (46′ Ντιαλό), Κούνια (87′ Ζίρκζι). Λίβερπουλ: Γούντμαν, Τζέρεμι Φρίμπονγκ (75′ Ενγκουμόα), Ιμπραΐμα Κονατέ (87′ Κιέζα), Βίρτζιλ φαν Ντάικ, Άντι Ρόμπερτσον (59′ Κέρκεζ), Χράβενμπερχ, Μακ Άλιστερ, Κέρτις Τζόουνς, Σόμποσλαϊ, Χάκπο, Βιρτς.

