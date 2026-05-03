Στιγμές τρόμου έζησαν τουλάχιστον έξι οδηγοί ταξί στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, πέφτοντας στα χέρια αδίστακτης συμμορίας που «χτυπούσε» κυρίως τα ξημερώματα, για να τους ληστέψει.

Οι δράστες παρίσταναν τους πελάτες, επιβιβάζονταν στο ταξί και όταν έβρισκαν την κατάλληλη ευκαιρία απειλούσαν τα θύματα τους με μαχαίρι ή όπλο ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις, ο συνεργός δε δίσταζε να ακινητοποιεί τα θύματα του, σφίγγοντας τους τον λαιμό με τη ζώνη ασφαλείας, προκειμένου να τα ληστέψει.

Η δράση της ομάδας αποκαλύφθηκε, έπειτα από έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίας Βαρβάρας, οι οποίοι κατάφεραν να περάσουν χειροπέδες σε έναν 25χρονο μέλος της συμμορίας.

Ο ένας από τους δράστες, καθόταν συνήθως, πίσω από τον οδηγό ταξί και περνούσε αιφνιδιαστικά τη ζώνη ασφαλείας γύρω από τον λαιμό του και την έσφιγγε, ενώ ο συνεργός του, που καθόταν στην θέση του συνοδηγού τον απειλούσε με όπλο ή μαχαίρι και του άρπαζε τις εισπράξεις.

Η δράση τους φαίνεται πως είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από τον περασμένο Μάρτιο. Ο 25χρονος συνελήφθη επ’ αυτοφόρω το πρωί της 27ης Απριλίου και οδηγήθηκε στο Τμήμα, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε στην κατοχή του μικροποσότητα κοκαΐνης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ληστείες κατά συρροή, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και περί ναρκωτικών, ενώ ο συνεργός του αναζητείται.