Ο Βαγγέλης Γιαννακούρας ορκίστηκε βουλευτής το πρωί της Δευτέρας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Ολομέλειας, λίγο πριν τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Μεταφορών. Ο βουλευτής, κατέλαβε την έδρα ως πρώτος επιλαχών του ψηφοδελτίου στην περιφέρεια της Αρκαδίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος μετά τη διαγραφή του από την ΚΟ του κόμματος παρέδωσε την έδρα πίσω στο ΠαΣοΚ. Εκ μέρος του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη, ο Τάσος Νικολαΐδης θέλησε να συγχαρεί τον συνάδελφό του.

«Να του ευχηθω καλή επιτυχία στην άσκηση των καθηκόντων του και τον καλωσορίζω στην κοινοβουλευτική μας ομάδα. Εύχομαι να ανταποκριθείτε στις προσδοκίες των συμπολιτών σας στην Αρκαδία και να συμβάλετε με ουσιαστικό τρόπο για το καλό της πατρίδας μας», είπε ο κ. Νικολαΐδης.

Από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ευχήθηκε στον νέο βουλευτή «σιδεροκέφαλος».

Σημειώνεται ότι στα θεωρία βρέθηκαν πολίτες από την ιδιαίτερη πατρίδα του για να παρακολουθήσουν την ορκωμοσία του.