Αύριο στη μία το μεσημέρι θα απευθύνει την τελευταία του ομιλία ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, πριν παραδώσει τη βουλευτική έδρα του στο ΠαΣοΚ. Ο πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής επισκέφθηκε την αίθουσα κοινοβουλευτικών συντακτών, προκειμένου να τους αποχαιρετήσει μετά από 17 χρόνια ενεργής παρουσίας στη Βουλή.

«Νιώθω σίγουρος γι’ αυτό που έκανα. Μόνο αυτό μπορώ να σας πω. Νομίζω πως είμαι ψύχραιμος. Σέβομαι τους θεσμούς, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Αυτό έδειξα. Τώρα, κανονικότητα. Επιστροφή στην κανονικότητα της ζωής μου. 17 χρόνια, από το 2009, εκλέγομαι βουλευτής, χωρίς κανένα διάλειμμα», ανέφερε ο αρκάς πολιτικός, ο οποίος σε κάθε περίπτωση δεν αποκάλυψε τις προθέσεις του για το μέλλον.

«Παρατάτε την πολιτική;», ρώτησε δημοσιογράφος με τον ίδιο να κρατά κλειστά τα χαρτιά του, λέγοντας ότι «θέλω λίγο χρόνο. Δεν μπορώ να σας πω. Όλα έχουν γραφτεί αυτές τις ημέρες. Από το ότι πηγαίνω στην κυβέρνηση της ΝΔ, ότι πάω να φτιάξω την… Κεντροαριστερά με τον Τσίπρα, ότι πάω να γίνω περιφερειάρχης, ότι γυρίζω στο ΠαΣοΚ. Δημαρχείο δεν πάω!», είπε με χιούμορ και πρόσθεσε: «Δεν έχω διαβάσει το βιβλιο Τσίπρα. Εάν κατέβει, θα είναι δεύτερο ή τρίτο στην Αρκαδία το κόμμα του».

Ερωτηθείς για το εάν ανέμενε τη διαγραφή, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος απάντησε με νέα «καρφιά» στην ηγεσία: «Νομίζω το σκεφτόντουσαν. Δεν είμαι εγώ το βασικό πρόβλημα. Το θέμα είναι οι εκλογές. Τα κόμματα είναι αρχηγικά, άρα τα πρόσωπα παίζουν ρόλο, τα πάντα κρίνονται στις εκλογές», όπως είπε, ενώ όταν οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν εάν θα τον ξαναδούν στη Βουλή, απάντησε με νόημα: «υπομονή…».

Ενόψει και του επικείμενου συνεδρίου του ΠαΣοΚ, ρωτήθηκε αν είναι ακόμα μέλος του κόμματος. «Δεν το ξέρω ακόμη, δεν έχω ρωτήσει. Αυτό πρέπει να ρωτήσετε το κόμμα», είπε. Όσο για το διάδοχό του στη Βουλή Βαγγέλη Γιαννακούρα, τόνισε πως δεν έχει ακόμη επικοινωνήσει μαζί του, ωστόσο θα το κάνει για του ευχηθεί. «Εάν είχα πρόβλημα ειδικό που λένε, δε θα έδινα την έδρα…», ανέφερε.